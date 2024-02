La consellera de Territori, Esther Capella, ha pres el compromís avui a Gironella, davant els alcaldes del Berguedà, que es farà la intervenció d'ampliació i millora de la C-16, entre Berga i Bagà. Serà una carretera de tres carrils, amb un de reversible, una novetat a Catalunya i Espanya, que tindrà 5 túnels nous, complementaris als actuals i un important viaducte a Cercs, més allunyat de la població que l'actual. Els primers quilòmetres de l'actuació, fins al túnel de Cercs, suposarà allargar el tram de quatre carrils que hi ha actualment fins a Berga.

És una intervenció que s'està redactant novament en aquests moments. El projecte de traçat és el mateix que hi havia el 2018. Ara s'està tramitant l'informe ambiental, amb la idea de poder fer el projecte constructiu aquest any, a finals del 2024. Després vindrà un període de licitació de l'obra per adjudicar-lo a una empresa constructora, uns sis mesos, i a la tardor del 2025 haurien de poder començar les obres del primer tram. La consellera Capella vol que no hi hagi aturades i que es vagin construint els altres trams un darrere l'altra fins a tenir l'obra acabada el 2030. És una inversió de 240 milions d'euros per fer 20,70 quilòmetres.

Capella ha assegurat que la diferència amb anuncis anteriors és que aquesta vegada la idea va acompanyada d'un pressupost. "Tenim pressupost, i és un pressupost amb recursos del departament" i aquesta és la gran diferència, segons la consellera. Capella ha explicat que aquesta és una de les obres "prioritàries del departament" i ha ressaltat el treball que hi haurà de connectivitat amb la resta de carreteres i nuclis.

David Prat, director general d'Infraestructures, ha destacat, entre altres obres, els cinc túnels que es construiran en paral·lel als actuals, el viaducte nou de Cercs (quan aquests estigui en servei s'ensorrarà l'actual), que tots els enllaços amb la carretera C-16 seran a diferent nivell, amb la qual cosa es millorarà en seguretat i gestió del trànsit (no hi haurà girs a l'esquerra com hi ha ara), i que es faran diferents actuacions de trams de camins per a bici i per a vianants.

Prat també ha destacat la dificultat del projecte per l'orografia i perquè per no fer més afectació ambiental s'ha optat per passar la carretera per la mateixa traça actual.

L'ampliació de la carretera es justifica pel trànsit del cap de setmana, que pot tenir unes mitjanes de 20.000 vehicles/dia, però amb una diferència molt clara: un 75% d'aquest trànsit es pot arribar a concentrar en un sol carril, de pujada del divendres, i de baixada el diumenge. El col·lapse afecta entre 70 i 75 dies l'any.