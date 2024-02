El grup Tedax dels Mossos d'Esquadra han retirat de forma segura un projectil d'artilleria de la Guerra Civil que es trobava encastat en una alzina d'un bosc de Berga.

La unitat que s'encarrega de la localització i la desactivació d'artefactes explosius va rebre un avís aquest dimarts sobre la troballa del projectil en una zona boscosa. Quan es van desplaçar fins a la zona, van veure que es tractava d'un projectil d'artilleria de 75 mil·límetres i que es trobava encastat en una alzina. Una de les hipòtesis és que l'artefacte es trobava enterrat en un indret on posteriorment ha crescut una alzina.

Els agents van procedir a retirar l'artefacte de forma segura, sense danyar l'arbre, i se'l van endur per tal de destruir-lo de forma controlada. Davant d'aquest cas, els Mossos recorden la importància de contactar amb el 112 en cas de trobar un explosiu i no tocar-lo per evitar possibles danys.