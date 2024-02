La inversió de 240 milions d’euros per renovar els 20,7 quilòmetres entre Berga i Bagà millorarà la mobilitat a la C-16 (eix del Llobregat) a l’alt Berguedà, que és l'únic tram que no està desdoblat. Així ho constaten a Regió7 els alcaldes afectats (excepte Berga que farà valoració la setmana que ve), que consideren encertada l’aposta per eixamplar la carretera per guanyar en seguretat i per evitar cues habituals de vehicles en la via d’accés a la Cerdanya i Andorra pel Túnel de Cadí, que registra entre 6.100 i 10.800 vehicles al dia i els caps de setmana -especialment en època d’esquí- la xifra es dobla i arriba fins als 20.000 vehicles diaris.

Segons els alcaldes de Guardiola de Berguedà i Bagà, però, la nova carretera no solucionarà del tot el problema de la congestió de molts caps de setmana: «Amb una millora de la carretera pot ser que encara hi hagi més volum de cotxes i què passarà quan arribin el Túnel del Cadí (amb un carril per banda)? El tap es farà allà i si hi ha col·lapse al túnel les cues poden arribar fins a Bagà o Guardiola», han comentat el batlle guardiolenc Ferran Sayes.

L’obra consistirà en l’eixamplament de la carretera que, en funció del tram serà de dos carrils per sentit o de 2+1, amb un sistema innovador de carril addicional reversible amb una barrera mòbil. També destaca la construcció de cinc túnels, tots nous i desdoblats, i un viaducte a Cercs, que serà més ample que l’actual, que anirà a terra un cop s’hagi construït l’altre. El nou viaducte de tres carrils quedarà més alt i més apartat del nucli del poble, fet que ha aplaudit l’alcalde, Urbici Malagarriga: «No tindrem l’impacte acústic actual, i això és positiu». També ha destacat que entre Berga i Cercs pràcticament tot el tram serà autovia.

Garantir bons accessos

Urbici Malagarriga veu de bon ull el projecte que va presentar dijous la consellera de Territori, Ester Capella, sempre que «quedin ben resolts tots els accessos d’entrada i sortida i les connexions amb la C-16, des de Cercs i els altres nuclis del municipi». Assegura que cal polir detalls del projecte en aquest aspecte, sobretot «és clau un accés directe de Cercs en direcció nord, no podem permetre que s’hagi de recular dos quilòmetres per accedir-hi». Malagarriga vol solucions, també per a uns accessos dignes a la Rodonella, Sant Corneli i Sant Jordi de Cercs. L’Ajuntament hi estarà a sobre «perquè som el municipi amb més tram, gairebé 11 quilòmetres», ha assenyalat.

A peu també de la C-16, Guardiola de Berguedà copsarà de prop la nova carretera, en aquest cas amb un enllaç per accedir a la Pobla de Lillet i a Sant Julià de Cerdanyola que no acaba de convèncer a l’alcalde, Ferran Sayes: «És un nus de difícil solució per la sobreposició de calçades i no ho veiem clar per l’impacte visual que tindrà, tot i això aplaudim que s’opti per l’opció menys agressiva». També valora positivament la nova connectivitat amb el Collet i amb Bagà: «Són vials alternatius a la C-16 que serviran per a una circulació més pacificada».

Les millores a la xarxa viària, però, segons Ferran Sayes, han d’anar acompanyades d’altres accions per resoldre «el desequilibri territorial», apunta. Segons l’alclade, «No n’hi ha prou amb una ampliació de la C-16 per donar un impuls al Berguedà, calen altres mesures relacionades amb els serveis o l’habitatge. No volem ser una via de pas, sinó una comarca amb bones comunicacions i amb possibilitats».

Ferran Sayes va aprofitar la reunió amb la consellera de Territori, Ester Capella, i altres representants de la Generalitat per demanar-los sobre el tren. «Volia saber si es contempla la possibilitat de fer-lo arribar a l'alt Berguedà? La resposta va ser que no».

Cert escepticisme

L’ampliació de la carretera, que començarà l’any que ve i s’allargarà fins al 2030, serà fins a Bagà. L’alcalde del municipi, Lluís Casas, assegura que qualsevol «millora és benvinguda», «malgrat que no pugui ser autovia tot el tram, ho veiem amb bons ulls». Tot i això, Lluís Casas s’ha mostrat una mica escèptic amb els terminis: «Si la licitació del primer tram es pot fer el primer trimestre de l’any que ve com va dir la consellera i es poden complir els terminis amb el pressupost previst, estarem contents». Confia que es compleixin les promeses de la Generalitat i reconeix «l’esforç per poder tirar endavant el projecte».

Un altre dels municipis afectats tot i no estar ubicat a tocar la C-16 és la Nou de Berguedà, on es construirà un túnel de 870 metres de longitud. Fixant-se en temes de seguretat, l’alcalde, Josep Maria Peixó, ho veu bé. Com també els avantatges de poder-se incorporar directament a la carretera des del poble par anar en direcció nord. En canvi, veu perjudicial «que no es contempli un accés directe a la C-16 en sentit sud». Lamenta que «la Generalitat no ens hagi ensenyat el projecte de primera mà per fer les nostres aportacions. S’hauria d’haver tingut en compte tot el territori, encara que no estiguem a peu de carretera».