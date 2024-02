El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà s'oposa al projecte d'ampliació de la C-16 de Berga a Bagà que va presentar aquest dijous la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella. L'entitat ecologista anuncia que emprendrà "mobilitzacions i accions per aturar un projecte que considerem una temeritat, tant en l'àmbit ecològic, com social i econòmic per l’alt Berguedà".

En un comunicat exposen que "és un greu error que perpetua un model de mobilitat basat en el vehicle privat i en l’asfalt, insostenible en els paràmetres de sostenibilitat". Defensen un nou model de mobilitat que prioritzi el transport públic i no malmeti més espais naturals: "En l’actual context de crisi climàtica, no podem continuar apostant per grans infraestructures agressives amb el medi ambient i el territori". El Grup de Defensa de la Natura aposta pel tren: "Els problemes de trànsit a l’alt Berguedà només se solucionaran disminuint el volum de trànsit i oferint alternatives de transport públic, com el tren".

El comunicat apunta que amb l'ampliació de l'eix del Llobregat de Berga a Bagà, "es perpetua el turisme de segona residència, especulatiu, que ha expulsat la classe treballadora de la Cerdanya per l’augment dels lloguers. El Pirineu s’està convertint en un erm, amb la urbanització en espais agraris i protegits i l’assecament de fonts i aqüífers per l’excés de pous per satisfer la demanda d’aigua de les segones residències i les pistes d’esquí".

Acusen la Generalitat de Catalunya de "mentir als ajuntaments i a l’opinió pública, tenint en compte que el Túnel del Cadí continuarà fent de tap i mantindrà les cues a l’alt Berguedà, una situació que empitjorarà perquè estudis de trànsit demostren que l’ampliació a més carrils acaba sent un efecte crida i multiplica el volum de vehicles".

També acusen el Govern Català de "malversar fons públics per fer aquesta obra innecessària mentre no s’aborden altres necessitats bàsiques dels pobles rurals: tanquen dispensaris mèdics municipals per manca de metges a l’alt Berguedà, hi ha una deficiència absoluta en el transport públic comarcal i els ajuts a la pagesia i a les classes desafavorides són cada cop més magres".

Una altra acusació del Grup de Defensa de la Natura és "el negacionisme climàtic per voler obrir cinc nous túnels, entre ells un al congost del Far, al municipi de La Nou de Berguedà, que pot suposar un problema geològic en una zona molt inestable per les plaques de guix existents al subsol, la presència de galeries subterrànies de l’explotació minera. Les obres en aquest tram poden acabar d’ensorrar tot el nivell consolació de la colònia de Sant Corneli, a banda de malmetre el pont romànic del Far i el riu Llobregat. Igualment, el túnel que es pretén construir per foradar la Serra de la Petita de Berga, pot acabar de rematar la Font de Tagastet i afectar el torrent de la Riera de Metge".

També parlen "d’incomplir voluntàriament l’agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en una obra faraònica que emetrà milions de tones de gasos contaminants a l’atmosfera en la seva construcció i que contribuirà que se’n continuïn alliberant perquè afavorirà mobilitats insostenibles que la mateixa Unió Europea recomana limitar, com és el vehicle privat".

Un altre punt que posen sobre la taula és sobre "incoherència política", ja que "el mateix dia que es presentava l’ampliació, la consellera va inaugurar el baixador estació d’autobusos de Gironella i en el seu discurs va afirmar que el tren és en aquests moments el sistema de transport més sostenible i el que hauria de donar resposta a la immensa majoria de les necessitats del nostre país". A partir d'aquesta afirmació, "invertir 240 milions d’euros en una ampliació que saben va en contra de la seva pròpia política, només pot respondre a interessos econòmics i especulatius indefensables", diu el comunicat.

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà anuncia que continuarà "la batalla legal i administrativa per aturar aquest projecte innecessari". Remarquen que "només la reducció de vehicles a la carretera pot acabar amb els problemes de trànsit a l’alt Berguedà, reducció que hauria d’anar acompanyada de la millora de les connexions de transport públic i l’arribada del tren al Berguedà, infraestructura que no ens cansem de reivindicar".

La solució, asseguren, "passa també pel replantejament del model turístic de la Cerdanya i el decreixement turístic, per tal que la gent del país pugui viure i treballar dignament als pobles del Pirineu i no hagi de marxar forçada per la gentrificació. Cal invertir en les persones i no en l’asfalt ni amb les activitats relacionades amb l’esquí i els esports de neu, que sabem que tenen els dies comptats. El Pirineu té mancances severes de serveis i el que menys necessita és malmetre milions d’euros en una carretera que perpetua el model especulatiu que ja ha causat prou estralls als pobles de muntanya".