"No a l'APEU, Sí a Berga". És el nom de la plataforma que s'ha constituït a Berga en contra de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), el projecte que es vol implantar amb inversió privada al carrer Major, al carrer del Roser i adjacents, amb l'objectiu de transformar el comerç local i dinamitzar-lo, tornant a ocupar els locals buits i fomentant l'emprenedoria. Cal, però, hi votin a favor (quan arribi el moment) la majoria de botiguers i propietaris dels locals buits, per poder tirar endavant un projecte amb inversió, gestió i execució privada.

Mentre els impulsors del projecte estan en la fase d'informar i buscar complicitats, n'han sortit detractors. Són persones afectades per l'APEU que rebutgen el projecte impulsat per Berga Comercial i compten, de moment, amb el suport de 127 signatures, de comerciants i propietaris de locals amb dret a votar l'APEU (són uns 225). "Són vots reals, amb totes les dades pertinents de cadascú", deixen clar els portaveus de la plataforma: Ignasi Guitart, Xavier Güell, Pere Gendrau i Toni Gómez.

Expliquen que estan d'acord que s'han de fer accions per dinamitzar el comerç, però no pas que ells hagin d'assumir-ne el cost. La proposta, que és revisable, planteja que comerciants i propietaris de locals buits haurien de pagar 90 euros al mes durant cinc anys per desplegar propostes per revitalitzar aquest eix comercial. "Independentment de quina acabi sent la quota, no estem d'acord amb el fet que s'hagi de pagar com si fos un tribut i que et puguin embargar. És un no clar i rotund a l'instrument que es planteja per revitalitzar el comerç", ha argumentat Xavier Güell.

Remarquen la importància de donar un impuls a la promoció econòmica de la ciutat, però defensen que ho ha d'assumir l'Ajuntament de Berga o l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. "Els particulars hem de pagar la dinamització comercial? Pensem que els pertoca a les administracions plantejar accions de dinamització, garantir una bona neteja, una bona seguretat i aparcaments, entre altres mesures necessàries a la ciutat", ha apuntat Pere Gendrau, de la plataforma "No a l'APEU, Sí a Berga".

El posicionament de rebuig a l'APEU també l'argumenten per "contradiccions i circumstàncies no ajustades a l’ètica jurídica bàsica, en l’articulat de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. El marc normatiu no permet la votació del projecte al propietari del local en cas que el tingui llogat. Només té dret el llogater. Es pot donar el cas que no coincideixin a favor o en contra de l'APEU el propietari i el comerciant que té el local llogat, però si un dia deixa el local sí que el propietari s'haurà de continuar fent càrrec del cost mensual del projecte", ha assenyalat Güell.

Un altre punt que posen sobre la taula des de la plataforma és l'opacitat del desplegament de l'APEU. Segons Xavier Güell, "considerem que hi ha hagut una manca de transparència absoluta". Han anat a picar porta per porta per recollir firmes i hem detectat "inquietuds" i "incertesa". Assegura que algunes persones afectades per l'APEU no en sabien res. En aquest sentit, en els últims mesos Berga Comercial i la comissió de l'APEU ha manifestat dificultats legals com a promotors per contactar amb tothom.

Des de la plataforma "No a l'APEU, sí a Berga" expressen la voluntat de "buscar els màxims consensos per tal que Berga recuperi el seu dinamisme comercial, econòmic i social". Per això diuen: Sí a Berga, però no sota el projecte de l’APEU".