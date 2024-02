Ni a Catalunya ni a l’Estat no existeix cap carretera amb un sistema de carril central reversible, que es canvia amb una màquina, automàticament. Si que hi ha carrils reversibles a ciutat, canviat per la senyalització, o trams que es canvien manualment, però el Berguedà estrenarà aquesta màquina que va col·locada sobre de la tanca de formigó i que va movent els mòduls lentament. L’operació a la C-16 tindrà una durada de 2 hores.

El carril reversible «és una solució que resol el tema d’un trànsit tan asimètric que té aquesta carretera», explicava ahir el director general de Mobilitat, el berguedà David Prat. Els dies feiners, la mitjana diària de trànsit se situa als 6.000 vehicles dies i, per tant, la carretera actual és suficient. Però els caps de setmana s’eleva per sobre dels 22.000 vehicles/dia, i aleshores la carretera no engoleix i es col·lapsa, amb cues quilomètriques per pujar els divendres i els diumenges, de baixada. Aquí l'asimetria.

Aquest sistema funciona mitjançant una màquina de transferència, que agafa la barrera -que és de formigó- i la va traslladant mentre circula a uns 8-16 km/h. Aquesta operativa s’efectua en el sentit on es tanca el carril i, en condicions normals, en horaris de poc trànsit. D’altra banda, l’actuació preveu un disseny dels carrils que permet un espai suficient en el cas que es produeixi alguna incidència en el sentit de carril únic.

Així, segons va explicar ahir Prat, aquesta actuació comportarà un increment de la fluïdesa en aquesta via i alhora que millorarà la seguretat viària, ja que augmentaran les zones d’avançament i s’instal·larà una separació física dels dos sentits de la circulació. La tanca, segons Prat, té el mateix grau de seguretat que una de fixa.

La seguretat també millorarà perquè es transformaran les 15 interseccions que actualment tenen girs a l’esquerra. Amb la nova carretera hi haurà enllaços a diferent nivell.

Berga tindrà un d’aquests nous enllaços a l’entrada centre. Aquí es fa l’enllaç amb una rotonda elevada per sobre de la calçada. Això permetrà fer un nou accés al barri de Casampons. I a la zona de l’institut Guillem de Berguedà, on la carretera queda encaixonada, hi haurà una coberta lleugera per millorar la vida dels estudiants, perquè no sentin el soroll del trànsit de la carretera, segons el nou projecte.