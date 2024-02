L’Ajuntament de Berga posa en marxa una consulta oberta a la ciutadania per a la redacció d’una ordenança que reguli les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i els usos de l’aigua en situació de sequera.

En les darreres dècades s’han produït diversos episodis de sequera de forma cíclica que estan comportant afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua.

Dotar d’eines l’Ajuntament

L’àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Berga ha impulsat la creació d’aquesta ordenança per establir les mesures a adoptar per l’administració municipal en situacions declarades de sequera.

L’objectiu de la creació de l’ordenança és poder disposar d’una regulació específica reglamentària que doti i defineixi les eines necessàries que ha d’utilitzar l’administració municipal en situacions de sequera que posin en dificultat el subministrament d’aigua potable a Berga.

A més, amb la nova ordenança es pretén evitar malbaratament d’aigua en situacions de sequera, per això el text establirà un règim sancionador per l’incompliment de les actituds d’un consum raonable de l’aigua.

Participació ciutadana

Per a l’elaboració de l’ordenança, l’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats de la ciutat puguin fer aportacions sobre el projecte normatiu esmentat. L’objectiu de la consulta pública és recollir l’opinió de la ciutadania en relació amb qualsevol aspecte que permeti una millor redacció del reglament.

Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre que estan inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga ja poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica.

A la pàgina web de l’Ajuntament de Berga, ajberga.cat, en l’apartat Participació ciutadana en projectes normatius es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar amb l’ordenança, així com l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació d’instàncies es va obrir dissabte passat i s’allargarà fins al dissabte 9 de març.