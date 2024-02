Els Minyons de Terrassa han guanyat el Torneig Casteller de Futbol que s'ha disputat aquest cap de setmana a Berga, amb la participació de 48 colles castelleres i unes 1.700 persones entre jugadors i seguidors.

Segons els amfitrions, els Castellers de Berga, el 20è Torneig Casteller de Futbol s'ha completat "amb èxit", amb partits de futbol sala, àpats i festa.

Es van proclamar campions els Minyons de Terrassa. En segon lloc, els Castellers de la Vila de Gràcia, i tercers van ser els Capgrossos de Mataró.

Els futbolistes, però, no van ser els únics amb reconeixement. Després de comparar les enginyoses disfresses, els càntics i les pancartes dels diferents grups d’animadors, els jutges van reconèixer els representants de la colla castellera de l’Esquerra de l’Eixample com la millor afició. Per Instagram, tres fotògrafs van ser premiats per les seves captures del cap de setmana: @fotografcmf va guanyar el premi a millor foto d’afició i/o ambient, @annaepuig va ser l’autora de la foto amb més m’agrades, i @ilusruben va fer la millor foto de jugadors/es i/o partits. Finalment, quatre persones van guanyar paneres plenes de productes donats per botigues locals.

Al llarg de tot el dissabte i el matí del diumenge, els 48 equips participants es van enfrontar en partits que van tenir lloc a les vuit pistes de la Font del Ros, la zona esportiva del Tossalet, l’Escola FEDAC Xarxa i l’Institut Guillem de Berguedà. Després d’aquestes eliminatòries, diumenge es van jugar els tres últims partits del campionat. Primer va tenir lloc la semifinal, on els Capgrossos de Mataró van vèncer els Castellers de Berga amb 4 gols a 3 per aconseguir el tercer lloc. A continuació es va jugar un partit especial per homenatjar Roser Herreros, Herre, castellera dels Capgrossos de Mataró que va morir el setembre passat, amb només 37 anys, a causa d'un accident de trànsit. En record a la seva contribució al món dels castells, es va fer un partit d’homenatge entre dos equips formats per jugadores femenines de totes les colles participants. Després d’aquest reconeixement es va jugar la final, on els Minyons de Terrassa van guanyar els Castellers de la Vila de Gràcia per 1 a 3.

A més de futbol, però, el cap de setmana va incloure activitats de lleure, com concerts dissabte a la nit. Els participants en el torneig van gaudir d’un concert al Pavelló Vell amb Pascual i els Desnatats, Blú, PD Salas Xic, i una actuació sorpresa final: sardanes amb la Cobla Berga Jove. Mentrestant, al Cinema Catalunya, el PD Anís i Moscatell i el PD Sabata Plana van oferir un segon concert obert a tothom.

Els Castellers de Berga, per a l'organització de l'esdeveniment, han comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, del Consell Comarcal del Berguedà, de nombroses entitats veïnals, esportives i culturals, i també d'empreses. "Ens han ajudat a recaptar fons, supervisar partits, preparar àpats, organitzar barres, i muntar i desmuntar instal·lacions", apunten des dels Castellers de Berga, que agraeixen el suport.

Al compte d’Instagram @torneigcdberga es poden veure imatges captades pels diferents fotògrafs que van treballar per retratar l’esdeveniment.