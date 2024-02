Junts per Berga portarà al ple ordinari del dijous 7 de març una moció per combatre la multireincidència delictiva a la ciutat, "una pràctica que ha anat en augment els últims temps", apunten. De fet, se situa en la sisena preocupació de la ciutadania de Catalunya segons el baròmetre d’opinió del Centre d’Estudis d’Opinió.

A Berga la situació ha anat en la mateixa línia que a la resta de Catalunya, segons Junts, que argumenta que "a la ciutat cada vegada s’hi produeixen més fets vandàlics i les mostres d’incivisme van en augment, concentrats sobretot al centre històric i també robatoris en cases disseminades de les urbanitzacions".

Junts, principal grup a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, comenta que es donen ocupacions delinqüencials que comporten faltes greus de civisme, i que aquest any passat se’n van detectar més de 16. Asseguren que hi ha un creixement de la inseguretat ciutadana i al·leguen que Berga "és una ciutat on tothom hi ha de tenir cabuda sempre que es compleixin les normes, perquè som un país de drets però també de deures. Hem de poder conviure i hem de poder estar segurs quan anem pel carrer".

La moció que presenta Junts per Berga manifesta la necessitat de procedir a la reforma i adaptació del Codi Penal i la Llei Orgànica d'enjudiciament criminal "per tal de fer front al fenomen de la multireincidència i la inseguretat ciutadana que comporta, i que es posi solució a aquests problemes estructurals de ciutat".

També exigeixen al Govern de la Generalitat "que elabori amb la màxima celeritat un estudi sobre els jutjats de Catalunya que, a causa de la sobrecàrrega d’actuacions que pateixen, han de fer front a retards que impossibiliten la gestió de la multireincidència adequadament". I que es posin els recursos necessaris per a la seguretat dels ciutadans però també "per als cossos policials per al desenvolupament de les seves tasques".