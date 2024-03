Els Bombers de la Generealitat s'han desplegat aquest migdia al carrer Lluís Millet de Berga per sanejar una façana on hi havia unes totxanes que perillaven de caure. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 12 del migdia i dues dotacions s'han desplaçat fins a la zona. Els bombers han sanejat la façana per evitar riscos.