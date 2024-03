Berga se suma a la commemoració del Dia Internacional de les Dones del 8 de març amb activitats culturals, artístiques i institucionals durant el mes.

La programació del 8M d’enguany està promoguda per les àrees de Feminisme, Joventut i Cultura de l’Ajuntament de Berga, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l’Escola Municipal de Música de Berga, el Conservatori de Música dels Pirineus, BerguedART, Òmnium Cultural Berguedà, Grup de Pintors Verdaguer 7 i el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Música de dones compositores

L’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus organitzen un concert a càrrec de l’alumnat que interpretarà obres de dones compositores de diversos estils i èpoques de la història de la música com per exemple Clara Schumann, Elisabetta de Gamardini, Florence B. Price, Germaine Tailleferre, Maria Rosa Ribas i Montserrat Capmany. L’objectiu és reivindicar obres escrites per dones per a diferents instruments i formacions, que tot i ser obres de gran interès i riquesa musical, han quedat oblidades. El concert es farà aquest divendres, 1 de març, a l’aula 003 de l’Escola Municipal de Música de Berga, a les 20 h. És obert a tothom i l’entrada és gratuïta.

Paral·lelament, l’Escola Municipal de Música de Berga, juntament amb el Conservatori de Música dels Pirineus, ha organitzat una exposició sobre a vida de la pianista Alícia de Larrocha (Barcelona, 1923-2009) amb motiu del centenari del seu naixement. L’exposició es podrà visitar de l’1 al 15 de març al vestíbul de l’escola, de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

Espectacle de titelles per a públic familiar

La Sala Casino acollirà una proposta adreçada al públic familiar titulada Genèrics, a càrrec de la Cia. La Pantomina. Es tracta d’un espectacle de titelles que inclou el conte de La ventafocs revoltosa i el de L’autoestima d’en Jan. El primer conte reflexiona sobre els estereotips de gènere d’una forma divertida i original reivindicant la llibertat, l’autonomia i la valentia des de l’àmbit educatiu. El segon, es basa en l’educació emocional i els estereotips femenins i masculins. L’activitat és gratuïta i es farà el dissabte 2 de març, a les 18 h.

Actes institucionals

Berga acollirà l’acte institucional de la Catalunya Central del Dia Internacional de les Dones el dijous 7 de març, a la Sala Casino, a les 18 h. La lectura del manifest institucional del 8M es farà el divendres 8 de març, a la plaça de Sant Pere, a les 12 h.

Tallers d’artesania

Una altra de les propostes programades consistirà en dues jornades de tallers d’artesania els dies 8 i 9 de març, a la plaça de Sant Pere i l’espai creatiu BerguedART. El públic participant podrà gaudir de tallers de macramé, cianotipies, flors de primavera, cosmètica natural, joieria, esmalts a baixa temperatura o ceràmica. A més, hi haurà un concurs de pintura que consistirà a elaborar un retrat d’Aurora Bertrana.

Una dona de cine

Una dona de cine de Teatre de maleta és una proposta escènica dedicada a Elena Jordi: actriu, empresària artística i la primera directora de cinema de l’estat. L’any 1906, Elena Jordi, casada i amb dues filles, es va separar del marit i es va traslladar a Barcelona. En poc més d’una dècada, va esdevenir una estrella del vodevil, va triomfar com a empresària teatral i va dirigir, produir i protagonitzar una pel·lícula. Però com s’ho va fer? La Sala Casino acollirà aquest espectacle el diumenge 10 de març, a les 18 h. L’entrada serà gratuïta.

Taula rodona esportiva

Òmnium Cultural Berguedà organitza una taula rodona titulada L’esport femení, termòmetre social, que es farà el dilluns 11 de març al Pavelló de Suècia, a les 19 h. L’esdeveniment consistirà en una conversa amb dones que practiquen diferents disciplines esportives d’elit. En l’acte hi participaran Àngels Casafont, exjugadora internacional d’handbol; Clàudia Sabata, campiona del món Sub23 de curses de muntanya, Judit Pujols, jugadora del FC Barcelona; Núria Picas, campiona del món d’Ultra Trails i Clàudia Pons, seleccionadora espanyola absoluta de futbol sala femení.

Contes per la igualtat

La Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet impulsa una sessió de contes que vetllen per la igualtat, a càrrec d’Alma i la mar de contes. Es tracta de contes per fomentar valors tan importants com la llibertat, el respecte i la igualtat de gènere, a través de personatges que exposen aquells aspectes que ens iguala i ens uneix. La sessió es farà el dimecres 13 de març, a les 17.30 h.

La Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet també disposarà durant el mes de març d’una parada que inclou una selecció bibliogràfica sobre feminisme.

Taller de veu

La programació del 8M es tancarà amb un taller d’improvisació vocal a càrrec de Celeste Alías, el dissabte 16 de març, a la Sala Casino de 17 a 20 h. La cantant, improvisadora, docent i mare compta amb una àmplia trajectòria jazzística. L’activitat és gratuïta i consistirà en treballar i jugar amb la veu a través de dinàmiques de grup amb l’objectiu de descobrir-se vocalment. El taller és obert a tothom, ja que no s’exigeix nivell de cant.