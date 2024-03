L’Hospital de Berga obre les portes a la ciutadania per assistir de forma gratuïta a una activitat familiar, el dimarts 12 de març a les 2/4 de 6 de la tarda.

L’activitat consistirà en la projecció de la pel·lícula musical Yuku i la flor de l’Himàlaia i s’acompanyarà de la dinamització de les seves cançons a través d’un karaoke. Aquest acte s’emmarca en la col·laboració entre l’Hospital i la distribuïdora Pack Màgic, que ofereix el programa Film in Hospital per portar cinema en català per als infants als centres hospitalaris.

En arribar, les nenes i els nens participaran en una dinàmica lúdica a través de la qual podran aprendre algunes de les cançons de la pel·lícula. El film, de 65 minuts de durada, explica la història de Yuku, una jove ratolina que es llança a l’aventura de trobar la flor de l’Himàlaia per portar-la a la seva àvia. En el viatge estarà acompanyada del seu ukelele i les amistats que farà pel camí.

Per assistir a la sessió cal reservar entrades a través d’un formulari a www.hsb.cat, especificant quantes persones hi assistiran i quantes són infants. L’aforament és limitat.

Film in Hospital

Des de fa uns anys, l’Hospital de Berga ofereix als infants ingressats la possibilitat d’accedir al catàleg de Film in Hospital, un projecte europeu que permet que nenes i nens ingressats en centres sanitaris o que estan fent recuperació a casa, puguin accedir de forma gratuïta a un ampli catàleg audiovisual, amb pel·lícules, curtmetratges i activitats adaptats a la seva edat.

El nombre de pacients pediàtrics ingressats a l’Hospital de Berga és molt petit. És per això que, amb la projecció de Yuku i la flor de l’Himàlaia, el centre sanitari berguedà vol fer evolucionar aquest projecte i obrir-lo a tota la ciutadania.