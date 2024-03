Berga i Girona organitzen conjuntament un programa d’activitats al llarg d'aquest 2024 per commemorar els 50 anys de la mort d’Aurora Bertrana i donar prestigi al seu llegat.

Aurora Bertrana, que va néixer a Girona el 1892 i va morir a Berga el 1974, va destacar per la seva faceta literària, musical, periodística, i per la seva activitat política i de lluita per la promoció dels drets de les dones. Va ser una figura intel·lectual pública en l'època de la República, el seu caràcter cosmopolita i les reflexions allunyades de la moral imperant van escandalitzar la societat del moment. La seva originalitat rau també en el cultiu de gèneres com la literatura de viatges o la magna obra memorialística amb què conclou la seva bibliografia.

"És un referent i cal fer-ne ressò". "Recuperar una figura que va ser cabdal és de justícia". Així ho han remarcat els alcaldes de Girona, Lluc Salellas, i el de Berga, Ivan Sànchez, en una roda de premsa conjunta (via videoconferència) per donar a conèixer les propostes que s'han programat tant a Berga com a Girona relacionades amb Aurora Bertrana. Consideren que cal prestigiar el seu llegat i han qualificat "d'orgull" poder-ho fer les dues ciutats unides.

Programació berguedana

La regidora de Drets Culturals de l’Ajuntament de Berga, Rosa Rodríguez, ha explicat que de moment a Berga hi ha previstes una quinzena d'activitats, a part de les que es faran conjuntament amb Girona i altres que s'aniran afegint al llarg de l'any d'entitats i col·lectius: "Volem que sorgeixin iniciatives noves, aprofitant la faceta polièdrica d’Aurora Bertrana".

A Berga les activitats van començar aquest febrer amb l’espectacle literari i musical Les Bertranettes i en el marc del 8M es farà un concurs de retrats pictòrics d'Aurora Bertrana. Des de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet s’augmentarà el fons de bibliografia de l’autora, es farà una recomanació mensual d’un dels seus llibres i es proposarà un club de lectura sobre un dels seus llibres que es portarà a terme el setembre.

En el marc de les visites guiades que s’organitzen al llarg de l’any, s’incorporaran aspectes de la vida i l'obra de Bertrana. Des de l’àmbit de la memòria històrica, s'organitzaran rutes sobre l’exili en les quals es parlarà, entre d’altres, de la figura d’Aurora Bertrana. Dins el cicle Berga viu l’estiu, que organitza el Museu Comarcal de Berga i l’Oficina de Turisme, es programaran unes visites guiades sobre l’autora anomenades Paradís Bertrana. I en el marc de la Trilogia de la mort, per Tots Sants, es programaran visites guiades teatralitzades al cementiri de Berga, on hi ha la tomba d’Aurora Bertrana. De fet, "dignificar la seva tomba és una idea que tenim al cap", ha comentat Rosa Rodríguez.

Des de l’Escola de Música de Berga es portarà a terme una xerrada sobre la vida d’Aurora Bertrana, centrada en la faceta musical, dins del Club de música, un espai gratuït de divulgació d’històries de música i músics, i es col·laborarà puntualment amb actuacions musicals a les inauguracions de l’exposició i lectures de textos.

Coincidint amb l’aniversari de la mort de l’autora, a la tardor, es farà una taula rodona per donar a conèixer i debatre sobre alguns aspectes d’Aurora Bertrana, des d’una mirada feminista, i es presentaran algunes de les darreres publicacions de l’autora, com Partidària de la vida.

Segons la regidora, "són propostes per fer divulgació d'Aurora Bertrana en el vessant literari, històric, musical i feminista".

Accions conjuntes

A part de les activitats que es duran a terme a Berga, se'n faran també a Girona (es difondran a la pàgina web girona.cat/aurorabertrana) i se'n realitzaran d'altres de forma conjunta. Totes les propostes es duran a terme sota una imatge gràfica que s’ha dissenyat per a l’ocasió amb el lema 'Recordant Aurora Bertrana. Girona 1892-Berga 1974. 50è aniversari de la seva mort'.

En aquest sentit, es distribuiran elements de difusió a ambdues ciutats com, per exemple, una guia de lectura i punts de llibre commemoratius. La Institució de les Lletres Catalanes ha cedit una exposició sobre Aurora Bertrana que circularà per les biblioteques de les dues ciutats entre els mesos de setembre i desembre. A més, el Col·legi de Periodistes, en les seves demarcacions de Girona i la Catalunya Central, coorganitzaran un acte divulgatiu sobre Aurora Bertrana.