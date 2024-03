El municipi berguedà de Viver i Serrateix celebra aquest diumenge l’onzena edició de la Fira de Serrateix. Diverses parades artesanes d’alimentació (formatges, embotis, mel, pa...) i altres productes ompliran la plaça del Monestir.

En un any marcat per la revolta pagesa, aquesta fira destaca per la presència de productors agroalimentaris del territori. A més, també hi haurà una part dedicada a la maquinària agrícola.

Organitzada per l’Ajuntament de Viver i Serrateix, el Patronat d’Amics de Serrateix i els Veïns del poble, amb col·laboració la Diputació de Barcelona, la fira també oferirà visites guiades al Monestir, un monument històric declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. El Monestir de Santa Maria de Serrateix disposa d’elements d’arquitectura romànica, gòtica i neoclàssica. Aquest conjunt d’elements el converteix en edifici únic arreu de l’eix del Llobregat i del Cardener.

La Fira de Serrateix, que cada any atrau centenars de persones, és una bona oportunitat per descobrir una vila situada en un punt privilegiat del relleu català, amb vistes a Cabrera (Osona), el Montsec, Montserrat, el Montseny, el Prepirineu i el Pirineu. Des de primera hora del matí els assistents podran gaudir d’un esmorzar tradicional de forquilla, en el qual es repartiran racions de productes locals, com ara cigrons amb botifarra, costella i cansalada, torrades i suca-mulla (pa amb vi i sucre).

A la Fira de Serrateix hi són molt presents tant la cultura com el patrimoni del municipi. Seguint un format continuista, la jornada manté la tradicional ballada de gegants. La mostra és una bona oportunitat per promocionar aquesta petita població i donar a conèixer el seu patrimoni. És una bona oportunitat perquè els visitants puguin descobrir el paisatge, la cultura i la història, enmig d’un ambient festiu idoni per gaudir en família.