L’equip d’Alter Sport ha presentat una demanda contra la Federació Catalana de Natació i n'està preparant una segona, després que decidís tallar de manera unilateral el contracte que tenien per oferir els serveis de preparació física del Centre Esportiu El Tossalet de Berga. Aquest trencament s'encamina cap a un conflicte judicial, ja que l'acord entre les parts fins ara ha estat impossible. Alter Sport considera que la Federació té contret un important deute amb ells que els segons no accepten.

L'empresa berguedana ha treballat al Tossalet des del 2018 fins a principis del 2024. La Federació confiava que amb aquesta empresa local l'activitat al Tossalet remuntaria fins a no tenir números vermells, però no ha estat així, segons fonts de la Federació.

Aquests dimecres, Alter Sport ha emès un comunicat en què exigeixen "una rectificació formal i pública cap a la nostra tasca. No tenim res a amagar ni de què amagar-nos. Hem treballat amb intensitat, professionalitat, lleialtat i constància". Asseguren, també, que es van adaptar "al canvi de regles del joc del sector que va suposar la pandèmia i hem proposat alternatives reals i factibles per fer el Tossalet sostenible i rendible".

En aquest nou comunicat, els tres membres d'Alter Sport exposen que "la decisió unilateral de la Federació ha estat un cop molt dur i deslleial pel que fa a les nostres vides i a la nostra vocació. Ens molesta profundament haver de sortir públicament a fer quelcom que no sigui promoure un estil de vida actiu, però no podem mantenir-nos en silenci davant la versió dels responsables de la Federació, que ataca injustificadament el nostre prestigi professional de més de 20 anys d’experiència".

Sense especificar quin és el volum del deute que reclamen, asseguren que "hi ha hagut incompliment del contracte reiterat des del primer dia, per part de la Federació" i afegeixen que "existeix un deute molt alt de la Federació cap a Alter Sport que fins ara s’han negat a pagar tot i formar part de l’acordat". Com ja han explicat anteriorment, des d'Alter Sport insisteixen que el motiu de la rescissió "és la no consecució dels objectius econòmics i de gestió definits en el Pla de Negoci, tergiversant les dades que ens va facilitar la Federació, que no van ser completes en l’apartat de despeses que es carregaven a l’explotació". I apunten cap a la gerència i la presidència de la Federació com a responsables de la situació actual.

"No acceptem de cap manera és que s’imputin a la nostra gestió decisions que només es poden imputar a la gerència, presidència o als responsables de la Federació assignats al Tossalet", asseguren i afirmen que "després del nostre primer comunicat hem rebut amenaces escrites de denunciar-nos per informar dels incompliments i exposar la nostra versió dels fets, basada exclusivament en documents existents i en realitats comprovables".