L'escola Sant Marc de Cal Bassacs és escollida per un projecte europeu Erasmus

L’escola Sant Marc de Cal Bassacs, a Gironella, ha estat seleccionada pel projecte Erasmus K120 SCH presentat aquest curs. L'any passat, el centre ja va obtenir una subvenció per al viatge d'aquest curs a Finlàndia de vint alumnes de 6è i mestres del centre. I ara, l'escola forma part de les 35 de tot Catalunya (i 275 d’Espanya) escollides en la convocatòria d'Acreditacions Erasmus de llarga durada. D'aquestes 35, n'hi ha 10 que són escoles d'infantil i primària i la Sant Marc de Cal Bassacs és l'única de la Catalunya Central.

Per poder ser seleccionats en aquest nou projecte de llarga durada (Acreditació Erasmus fins al 2027) cal tenir experiència prèvia en la internacionalització del centre, requisit que l’escola Sant Marc compleix perquè és el tercer projecte internacional que desenvoluparà.

Els principals objectius de l’Erasmus K120 SCH són recolzar el desenvolupament professional dels docents i equips directius, fomentar l’ús de les noves tecnologies, millorar l’aprenentatge de la llengua anglesa i diversitat lingüística, promoure l’intercanvi de bones pràctiques educatives entre centres europeus i contribuir en la creació de l’Espai Europeu d’Educació.

Es contemplen mobilitats de qualitat fent possible que tot l’alumnat del curs escollit, sense cap mena d’exclusió, en pugui gaudir oferint igualtat d’oportunitats.

El projecte K120 es desenvolupa tenint en compte cinc eixos: l’atenció a la inclusivitat, la competència digital i lingüística, la participació en la vida democràtica, la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat i el procés d’internacionalització del centre.

La comunitat educativa de l'escola Sant Marc valora molt positivament que el centre torni a formar part d'un programa Erasmus, "per l'impacte de millora previst en procés d’implementació de metodologies innovadores i, en conseqüència, també dels resultats educatius del seu alumnat garantint la igualtat d’oportunitats".

L'Erasmus K120 SCH és un programa finançat per fons europeus i coordinat pel SEPIE, una organització depenent del Ministeri espanyol de Ciència, Innovació i Universitats.

Intercanvi amb Finlàndia

L'escola Sant Marc de Cal Bassacs està duent a terme en aquests moments un Projecte Erasmus K122 SCH de curta durada que permet a l’alumnat de sisè de primària desenvolupar un projecte d’intercanvi compartit amb una escola de Jalaa (Finlàndia), que inclou una estada d’una setmana en aquest país.

També, diversos docents es desplaçaran a fer formació a Pistoia (Itàlia) per observar les escoles d’educació infantil i el seu procés d’acollida i a Finlàndia per conèixer el seu sistema educatiu en les diferents etapes. Així mateix, dues docents finlandeses es van desplaçar al centre de cal Bassacs per fer job shadowing, és a dir, aprenentatge per observació de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge.