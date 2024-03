L’alta ocupació empeny Gironella a ampliar l’àrea d’autocaravanes

El turisme d’autocaravana viu un moment de gran expansió a Catalunya i l’estat, on hi ha un parc de 300.000 vehicles d’aquest tipus matriculats. Catalunya és on més se’n venen i on més concessionaris especialitzats hi ha, amb uns quaranta distribuïdors. Aquesta tendència, reimpulsada després de la pandèmia, ha empès ajuntaments com la Seu d’Urgell, Martinet o Puigcerdà, encara en fase d’estudi, a apostar per obrir espais específics per aquests vehicles.