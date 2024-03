L'estrena d'una coral dels escoltes obre el futur de les caramelles a Berga

Berga ha celebrat aquest diumenge a l’església de Santa Eulàlia una cantada de caramelles que dins d’una gran majoria de cantaires adults i de la tercera edat, amb una aficionada de 94 anys, va obrir una nova esperança pel rejoveniment d’aquesta tradició gràcies a la participació d’una coral infantil nova dels Escoltes de Berga.

La cantada, que es va traslladar a l’interior de l’església per l’amenaça de pluja, ha comptat amb les formacions Coral Queraltina del Casal Cívic de Berga, sota la direcció de Montserrat Soler i acompanyament musical de Maria Àngels Pons, i Elies Barniol al saxo amb qui van interpretar «Visca la Pasqua» i la Sardana «Queraltina» amb música de Josep Cristòfol Rovira i lletra de Lluís Ferrer i Viñas; la Coral de Llops i Daines de l’agrupament Escoltes de Berga Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, els quals van interpretar la sardana «El poble que canta», sota la direcció de Laia Comellas; la Coral Font del Ros, amb un repertori de cançó popular com ara «La Llevantina»; el Grup de Caramelles de la Valldan, amb cançons com «La Pasqua ha arribat amb joia», sota la direcció: Montserrat Soler;la Societat Coral Unió Berguedana, «el Coro», amb la Cobla Ciutat de Berga. Al final de cada intervenció, tots els grups van cantar junts la sardana «La Puntaire», sota la direcció de Mª Àngels Pons. Posteriorment, van sortir al carrer per cantar també a la plaça Sant Pere, el carrer Major i la plaça Sant Joan.

«Es mantindrà la tradició»

La regidora de Cultura, Ermínia Altarriba, va valorar molt satisfactòriament la cantada i, sobretot, per l’estrena de la coral de l’agrupament escolta: «ens il·lusió que hi siguin perquè això vol dir que es mantindrà la tradició».