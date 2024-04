La Pobla projecta un camí fins al tren amb un pont imprès en 3D

La Pobla de Lillet ha projectat una connexió per a vianants entre l’estació del trenet turístic i el nucli urbà que inclourà un pont sobre el Llobregat que un organisme de la Universitat Politècnica construirà amb una nova tècnica d’impressió en tres dimensions.

El nou pont sobre el riu el construirà CIM UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, un organisme la missió del qual és Fer progressar la Fabricació Digital mitjançant la Recerca, la Innovació, la Transferència de Tecnologia i la Formació, posant-la al servei dels reptes de la nostra societat, des de la transició energètica. Ajuntament i CIM UPC ja han establert un acord de treball per imprimir en tres dimensions un pont en ciment, la qual cosa permet al consistori lligar argumentalment l’actuació amb la històrica fàbrica de ciment Asland, seu del Museu del Ciment i destí del trenet turístic. Així, l’organisme de la UPC imprimirà el pont en peces reduint així els materials de construcció i l’afectació sobre el terreny per després unir-les sobre la llera del riu. Sobre aquesta qüestió, l’alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, ha explicat que «avui en dia per sort ens hem adonat que els recursos són finits i aquest sistema de construcció ens estalvia molt material perquè planteja estructures lleugeres; simplifiquen la construcció i utilitzen menys material, de manera que són més sostenibles».

Pel que fa a la connexió amb el nou camí, l’alcalde ha argumentat que «som un pol d’atracció turística; ens ve molta gent al trenet i molta gent als Jardins Artigas, però volem que tots aquests visitants en vinguin també al poble, i ho volem fer de manera que sigui fàcil, amb una connexió per a vianants». El camí sortirà del marge dret del Llobregat i passarà a l’esquerra per un pont nou per al qual l’Ajuntament ja compta amb un compromís inicial de l’Agència Catalana de l’Aigua per poder fer-lo. En aquest tram, el sender passarà pel paratge de la Font del Roser. Igualment, per travessar la carretera B-402, el camí planteja també un túnel per sota el vial.

La connexió entre l’estació del tren que porta els visitants al Museu del Ciment, amb el seu aparcament que alhora podria funcionar com a borsa d’estacionament dissuasiu, i el nucli antic del poble és un projecte que l’equip de govern municipal ja ha començat a bastir. Tant és així que el tram a tocar del nucli urbà ja es va fer en el mandat anterior aprofitant un antic canal i, doncs, ara el consistori està pendent de poder allargar-lo fins a l’equipament turístic. Segons ha definit el mateix alcalde, «es tracta d’un camí que va pel costat del riu, molt planer i que deu fer uns cinc-cents metres més o menys; estem a tocar, però ara la connexió és per la carretera, de manera que no és ni agradable ni segur. En canvi, el camí per a vianants ens obre dues millores, d’una banda, per la gent de la Pobla, que necessita un espai per on sortir a caminar i, de l’altra la connexió pels visitants».

La voluntat de l’equip de govern de la Pobla de Lillet és executar el projecte en els pròxims anys per tal que sigui una realitat en aquest mateix mandat, el qual finalitza el 2027.

Materials ceràmics a gran escala perreduir els materials i l’impacte al terreny

CIM UPC participa en el sector de la construcció a gran escala amb impressió en tres dimensions en diversos àmbits. Amb el formigó desenvolupa noves tècniques i processos d’impressió 3D de materials ceràmics a gran escala per a la construcció d’edificis o habitatges prefabricats aconseguint un impacte significatiu en l’àmbit ambiental, social i econòmic i esdevenint un referent mundial en el nou concepte de Construcció 4.0», segons explica aquest organisme universitari.

D’altra banda, l’equip de govern de la Pobla té també sobre la taula una connexió de passeig entre el nucli antic i els Jardins Artigas, per bé que aquest projecte és encara una idea de futur. En aquest cas, els Jardins Artigas està enmig d’una zona industrial perquè, ja en la seva essència aquest espai va néixer vinculat a la indústria, de manera que el camí hauria de creuar aquest entorn i establir nous acords amb els propietaris.