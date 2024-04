Endesa oferirà descomptes i assessorament a Berga Comercial

Berga Comercial i Endesa han signat un conveni de col·laboració amb un servei d’assessorament personalitzat per part de la companyia adreçat especialment als petits negocis i persones autònomes, amb l’objectiu de reduir al màxim la seva despesa energètica, tant dels negocis com de les llars. A més, no només se’n podran beneficiar les empreses adherides, sinó que tots els empleats dels negocis implicats també tindran disponible el servei.

Amb aquesta col·laboració Endesa vol acompanyar als associats a prendre les millors decisions possibles per a optimitzar la seva factura energètica i, així, reduir l’impacte que el cost de l’energia pot suposar sobre la seva activitat empresarial.

La companyia també oferirà descomptes exclusius a les factures de llum i gas, així com serveis de reparació i manteniment. D’una banda, les empreses associades a la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga, i els seus treballadors, podran gaudir de rebaixes del 2% al catàleg de tarifes d’electricitat i de gas durant el primer any, així com d’un 2% addicional en el cas d’activar la factura electrònica. D’altra banda, hi ha la possibilitat de beneficiar-se d’una reducció del 20% en els serveis tècnics presencials tant de llum com de gas. A més, a través del Servei d'Assessoria Energètica d’Endesa els potencials usuaris podran aconseguir estalvis importants i evitar avaries, interrupcions i incidències a les seves instal·lacions gràcies a l’elaboració d’un estudi personalitzat del rendiment dels equipaments de les empreses, així com la d'un pla de millores per maximitzar el rendiment energètic dels negocis.

La voluntat és seguir millorant la qualitat de l’atenció als clients, així com proporcionar-los una sèrie de serveis de valor afegit i compromisos entre els quals destaquen l’assessorament gratuït, afavorir l’estalvi econòmic, establiment de diferents vies d’interlocució directa tant presencial com digital (videoatenció) i el suport de l’equip d’experts d’Endesa amb un compromís d’atenció en menys de 24 hores sempre garantint una interlocució directa i eficaç amb els associats per qualsevol qüestió que puguin tenir.

Concretament, els assessors d’Endesa oferiran consells personalitzats per adaptar el consum a les franges horàries i ajuda a optimitzar les potències als 150 associats de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga, a més a més d’oferir recomanacions de les tarifes més beneficioses depenent de les necessitats de cada soci/a, de forma que assoleixin una eficiència energètica òptima i sostenible.

La signatura del conveni es va fer dijous amb la presidenta de Berga Comercial, Jordina Serrano, el responsable d’Atenció al Client d’Endesa al Berguedà, Carlos Gómez i el gerent del Punt de Servei d’Endesa a Berga, Josep Fígols, de l’empresa Tecníber.