Els Comuns reclamen més places públiques de residència per a gent gran al Berguedà

El Berguedà és una de les comarques més envellides de Catalunya, tenint en compte aquesta realitat i les previsions demogràfiques, no només continuarà sent una comarca amb una població envellida, sinó que la proporció de gent gran s’ampliarà a més d’un 30%. La formació Comuns-Sumar posa el focus en les polítiques de cura, foment de l’autonomia personal i nou model de residències per aportar mesures per afrontar aquesta situació al Berguedà i a altres comarques de Catalunya.

El santjoanenc Albert Marañon, número 13 de la candidatura de Barcelona i representant de la Catalunya Central a la candidatura de Comuns- Sumar, ha explicat que la residència de Berga, la qual té "mancances importants d’inversió i manteniment" i ofereix "un servei precari". Comuns ja es va traslladar la problemàtica al Parlament per reclamar que s'afrontés una solució. Marañon defensa que “des del Parlament s’han de prendre acords per poder implementar mesures de suport a les residències municipals”.

A Catalunya, el 80 % de places en les residències són privades i les empreses, segons els representants dels Comuns-Sumar prioritze l'interès econòmic a la despesa en atenció.

Des de l’any 2010, la Generalitat no ha fet cap inversió forta en residències públiques de gent gran a Catalunya. Tampoc es concerten places en residències públiques municipals ni tira endavant cap projecte de construcció de residència pública directa gestionada per part de la Generalitat.

Comuns defensa que hi hagi serveis públic de proximitat a tot el territori. "Normalment, quan es parla de servis públics es refereixen als grans, però es necessari que comarques com el Berguedà que tenen municipis dispersos, tinguin serveis adaptats en el territori i gestionats des de l’àmbit públic per situar les persones com a prioritat" ha assenyalt Lluís Mijoler, alcalde del Prat i número 2 de la llista d'aquesta formació. Una altre de les propostes són els models de residència, que Comuns vol que estiguin adaptats a la vida de les persones. I reclamen que la Generalitat contribueixi a les residències que són de gestió municipal.

“És fonamental el suport als ajuntaments des de la Generalitat. Aquells ajuntaments que tenen la intenció, la capacitat o els recursos per tirar endavant la construcció de residències municipals, no es vegin aturats per la manca de concertació” explica Lluís Mijoler, que ha afegit que “és necessari l’acompanyament de la Generalitat als ajuntaments, que son els que saben les necessitats de cada municipi".