El Festival UP Berguedà es trasllada de Gironella a la Fira de Maig Berga amb un format més reduït

El Festival UP Berguedà es trasllada de Gironella a Berga, amb un format més reduït. Després de dues edicions a l’antiga nau industrial de Cal Metre, enguany es farà en el marc de la Fira de Maig, del dijous 2 al diumenge 5 de maig. El Festival UP és un punt de trobada de joves estudiants i món empresarial perquè es retroalimentin i es donin a conèixer experiències d’èxit.

El president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, ha explicat a Regió7 que el canvi de localitat i d’escenari ve motivat per l’interès de l’Ajuntament de Berga «d’introduir canvis a la Fira de Maig i incloure-hi un espai relacionat amb l’emprenedoria». Tractar temes de caràcter empresarial i econòmic i fomentar l’interès dels joves és la premissa de l’UP Berguedà, un festival que segons Lluís Vall, «ja va néixer amb la voluntat de ser un projecte comarcal i, per tant, que pogués ser itinerant».

En aquesta tercera edició, l’UP Berguedà mantindrà la mateixa filosofia que fins ara, però reduirà les activitats: «Hi haurà menys espais experiencials per les característiques del nou emplaçament», ha corroborat Lluís Vall, recordant que el 2022 i el 2023 es van dur a terme experiències de realitat virtual o d’impressió 3D, entre altres tecnologies, que no hi tindran cabuda. L’aposta d’enguany és diversificar l’oferta de la Fira de Maig de Berga amb l’UP Berguedà, que fusiona formació, ocupació, tecnologia i innovació.

El cap de setmana del 4 i 5 de maig, una carpa ubicada al passeig de la Indústria de Berga, que és l’escenari de la Fira de Maig, aplegarà estands, activitats i conferències sobre empresa i innovació.

Participació de 337 estudiants

L’UP Berguedà arrencarà ja el 2 de maig. El dijous 2 i divendres 3 visitaran L’UP Berguedà nombrosos estudiants de la comarca, que tindran al seu abast un espai d’orientació acadèmica, formativa i ocupacional, se’ls oferiran xerrades i podran presentar els seus projectes.

L’activitat es concentrarà al Teatre Municipal de Berga, tot i que també es farà alguna proposta al Parc del Lledó i es distribuiran panells per la ciutat per exposar els projectes dels joves. En total, hi participaran 337 estudiants del Berguedà. Seran 123 alumnes de cinc escoles de primària i 214 alumnes de set instituts.

Reprogramen la ‘hackathon’

Enguany, no es farà la hackathon, la competició de resolució de reptes empresarials. Segons ha argumentat Lluís Vall, s’ha optat per reprogramar aquesta activitat i «es farà en un altre moment, no pas el marc d’aquesta edició de l’UP Berguedà».