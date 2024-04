Més de vint comerços participaran a la nova fira Berga Moda al parc de les Aubes

Berga estrena una fira centrada en la moda i els complements. La Berga Moda. L’associació de botiguers Berga Comercial apostava fins ara per la campanya Berga Moda amb promocions i sortejos i ara vol anar més enllà amb parades al carrer. Serà el dissabte 20 d’abril al parc de les Aubes, al capdavall del passeig de la Pau.

La jornada comptarà amb la participació de més d’una vintena de comerços, que de les 5 de la tarda a les 11de la nit potenciaran el sector de la moda al carrer. Segons la presidenta de Berga Comercial, Jordina Serrano, «és un sector que potser no té prou visibilitat» i creu que «és molt necessari fer una fira destinada al sector de la moda i dels complements».

Per a Berga Comercial fer la fira a la primavera «és un encert», ja que l’associació no organitza cap mostra durant aquesta estació de l’any i és un bon moment perquè les botigues ensenyin les noves col·leccions i tendències de vestir.

La fira al parc de les Aubes, un espai on normalment no se celebren esdeveniments, serà un escenari «agradable», segons els organitzadors. L’espai proporcionarà un circuit rodó que permetrà als assistents moure’s per totes les paradetes i estands. La regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, ha dit que el lloc era una «bona elecció», perquè permetrà «explorar un altre espai de la ciutat, on segurament es podran anar fent més coses».

Els més de vint comerços de la ciutat que participaran en la nova fira seran de moda, complements, estètica i moda infantil. Amenitzaran la tarda i nit de l’esdeveniment DJ que posaran música, dues food trucks, una paradeta de formatges per a fer tastos i una barra per poder comprar begudes.

La regidora Ermínia Altarriba ha aplaudit la nova iniciativa de Berga Comercial: «Des de l’Ajuntament estem molt contents que la gent de la ciutat faci coses noves. Del sector del comerç, serà la primera fira de l’any i Berga aposta per una ciutat on passin coses que reforcin l’activitat comercial». Ha recordat que en les pròximes setmanes l’activitat de fira a Berga serà intensa. Després de la Berga Moda del 20 d’abril, hi haurà la Fira del Formatge del 27 i 28 d’abril, i el 4 i 5 de maig se celebrarà la multisectorial Fira de Maig.

Sorteig entre la clientela

Paral·lelament a la fira, durant tota la jornada els establiments de Berga Comercial recolliran els tiquets de compra dels clients per fer un sorteig. De moment no n’han donat detalls i l’explicaran els pròxims dies a les xarxes socials de Berga Comercial.