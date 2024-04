Neix un projecte pioner per millorar la carn de vaca Bruna dels Pirineus i donar-la a conèixer al consumidor

Un projecte pioner s'ha proposat millorar la qualitat de la carn de vaca de la raça Bruna dels Pirineus a través d'estudis genètics i ampliar el coneixement que el consumidor té del producte. És una de les poques races bovines autòctones de Catalunya i l'objectiu és "millorar la tendresa de la seva carn", ha remarcat Joan Noguera, president de la Federació de la Raça Bruna dels Pirineus (FEBRUPI).

La iniciativa compta amb la implicació de tota la cadena alimentària: els ramaders representats per Februpi, la sala de desfer (l'empresa Pirinat del Ripollès) i el distribuïdor, Bon Preu i Esclat. Amb la idea de dinamitzar les zones rurals del país, el projecte també compa amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, l'IRTA i la UAB. "És un projecte de país", remarquen els impulsors, on es busca produir una carn "més tendra" i que el consumidor apreciï les seves qualitats.

"La Bruna dels Pirineus és la nostra raça i la que millor s'adapta al nostre territori perquè cria molt bé els vedells, és molt dòcil i això es transmet a la carn", explica el gerent de la Federació de la Raça Bruna dels Pirineus, Martí Orriols, que afegeix que el color marró és el seu tret més característic. L'Associació, que compta amb 310 socis ramaders i 17.000 caps de bestiar (vaques i toros), porta des dels anys 80 treballant en la millora genètica, centrada en la millora del seu maneig. Amb aquest nou projecte es vol seguir fent estudis genètics, però amb la finalitat de millorar la qualitat de la carn, perquè sigui més tendra i valorada.

Anàlisis genètiques

En relació amb les anàlisis genètiques, el projecte inclou la redacció d'un estudi comparatiu alhora que es farà una extracció de sang de tots els animals comercialitzats amb la idea de buscar aquells que tenen el gen que fa que la carn sigui més tendra. Amb aquests resultats a la mà, se seleccionaran els futurs sementals que millor transmetin les característiques buscades per obtenir la carn més gustosa i de qualitat, com a tret diferenciador. Les analítiques es faran des de la UAB, l'estudi el redactarà l'IRTA i el Departament d'Acció Climàtica n'assumirà el cost.

Vaques de raça Bruna del Pirineu / ACN. Nia Escolà

Una carn que encara no es coneix prou

Des de l'empresa Pirinat, que s'ocuparà de la sala de desfer, reivindiquen la qualitat d'aquesta carn. "Estem convençuts que tenim una raça autòctona bona i que cal donar-ho a conèixer", explica el director general, Enric Camprubí. En aquest sentit, creu que aquest és un "projecte de país": "No volem brunes que pasturin pel camp, sinó que el consumidor la vulgui perquè és tendra i molt bona". Se sacrifiquen entre 10 i 15 vedells per setmana.

La finalitat és que arribi a tot Catalunya, ja que a Barcelona i l'àrea metropolitana "encara no es coneix prou". La producció està repartida per totes les comarques de muntanya i ara es vol posar l'accent en la distribució per arribar a molts més consumidors. A més a més, la compra del bestiar es farà a un "preu just i acordat prèviament amb els ramaders".

Característiques de la carn

La raça Bruna dels Pirineus és una de les poques races bovines autòctones que hi ha a Catalunya, juntament amb la vaca de l'Albera i la Pallaresa. En el cas de la raça bruna, a més, és ecològica.

Els animals viuen entre 12 i 16 meos, per tant són anolls, i pasturen fins als 6 o 8 mesos amb les seves mares. Tal com es treballa amb la vedella ecològica, hi ha mascles i femelles barrejats i les canals es deixen reposar un mínim de 7 dies en cal per poer obtenir una carn amb la màxima tendresa possible.

Venda en una trentena de botigues

Des d'aquest febrer, ja s'ha posat en marxa una prova pilot que inclou la venda d'aquesta carn a una trentena de botigues del Grup Bon Preu. El director d'operacions de l'empresa, Joan Sabartés, comenta que es fa a la part de taulell i que encara no es distribueix amb producte envasat. "S'està venent bé", detalla. La idea és que, a mesura que tinguin més carn disponible, ampliaran els punts de venda i, en un futur, es pot incloure producte envasat en botigues del grup.

El grup d'alimentació considera que aquest és un "projecte estratègic" per poder donar una millor sortida a la carn i donar suport als ramaders del país mentre se segueix millorant genèticament la raça. Amb les pastures, també es contribueix al manteniment del paisatge i a la prevenció d'incendis.