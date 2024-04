Berga Comercial convida a descobrir els jeroglífics de les botigues, en la campanya de Sant Jordi

Berga Comercial aposta de nou pel joc dels jeroglífics, després de l’èxit de l’any passat. Consisteix a resoldre els jeroglífics que s’amaguen als establiments adherits a la campanya. És una activitat en el marc de Sant Jordi que l’associació de comerciants organitza amb la Plataforma de la Normalització Lingüística per fomentar l’ús de la llengua catalana.

«Des de Berga Comercial dinamitzem la diada de Sant Jordi i donem suport a les llibreries i floristeries de la ciutat», ha remarcat Jordina Serrano, presidenta de l’associació de botiguers. «Animem a tothom a comprar llibres a les llibreries i roses a les floristeries», ha afegit.

Convidar a jugar i moure’s pels comerços és una manera d’incentivar els clients. El joc es va iniciar el 6 d’abril i s’allargarà fins a 23 d’abril, amb jeroglífics penjats a una vuitantena de botigues de Berga. Tot i això, «no és necessari resoldre tots els jeroglífics, amb 30 de correctes ja n’hi ha prou», ha deixat clar Jordina Serrano.

Tots els encertants de 30 jeroglífics optaran a guanyar 10 premis de 25 euros en vals de compra per poder-los gastar a les floristeries i llibreries de Berga Comercial. Les butlletes per participar-hi es poden trobar als establiments que hi participen i s’han d’omplir i dipositar abans del 25 d’abril. El sorteig es farà al maig.