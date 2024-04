El Berguedà promociona l’oferta cicloturística en una fira europea

El Berguedà ha estat present a la Fiera del Cicloturismo de Bolonia per donar a conèixer l’oferta de cicloturisme de la comarca. S’ha celebrat la tercera edició d’una fira que es fa en un dels països d’Europa, Itàlia, on la taxa de creixement del cicloturisme és més elevada, segons un estudi presentat per l’Institut Nacional d'Investigació Turística i Legambiente.

La fira disposava d'un espai expositiu que dona visibilitat a destinacions, operadors turístics, material, marques comercials i plataformes digitals, però també altres espais on es fan tallers, xerrades i presentacions diverses i un workshop adreçat només a professionals. El Berguedà va presentar la seva oferta dins del taulell de la Diputació de Barcelona, a l’espai general de Catalunya.

Van passar per la fira milers de persones interessades a descobrir nous indrets on planificar les seves vacances o petites estades per practicar aquesta disciplina esportiva, ja sigui amb una motivació lúdica, d’entrenament o competitiva.

Durant la fira, els tècnics de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà també van tenir l’oportunitat d’entrevistar-se amb diversos operadors turístics que programen estades ciclistes. En aquest sentit, el president de l’agència, Lluís Vall, ha comentat que fa la sensació «que el Berguedà s’acabi de descobrir ara, però no és així. Sembla que hagi fet falta que vingués la Volta perquè ens ho creguem. Tenim marge de maniobra, però caldrà que el sector privat s’impliqui per poder oferir per exemple allotjament per aquest turisme».

Amb la participació en la fira de Bolonia, l’Agència de Desenvolupament ha passat ja per diferents fires europees, amb l’objectiu de captar públic ciclista però també mantenir el posicionament de destinació senderista.