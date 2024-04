ERC de Puig-reig lamenta que el govern de Junts no compri un pis d’emergència social

ERC de Puig-reig acusa de negligent l'equip de govern (Junts) per deixar escapar un pis d'emergència social que en l'anterior mandat, "teníem pràcticament lligat, quan governàvem al consistori", assegura el regidor republicà Josep Campos, a l'oposició a l'Ajuntament de Puig-reig.

Per a ERC, comprar el primer pis d'emergència social al municipi era una prioritat i lamenten que Junts hagi optat, finalment, per no adquirir l'habitatge per al qual "ja s'havien fet totes les gestions necessàries i faltava completar el procés d'adquisició, acordar dia i hora a la notaria i fer el pagament". Per als republicans, que l'Ajuntament disposi d'un pis d'emergència social "és una necessitat urgent per solucionar problemes greus d’habitatge de persones o famílies que en un moment puntual es puguin trobar en una situació de risc d’exclusió residencial". Asseguren que ara "es posa en risc la seguretat i el benestar dels ciutadans més vulnerables".

Al mandat passat, ERC va apostar per comprar un pis i segons ha explicat el regidor Josep Campos, es va treballar "en la recerca d'un immoble que reunís les condicions necessàries, en els plecs de clàusules tècniques i administratives i en la seva licitació, però el procediment va quedar aturat amb les eleccions municipals del maig de l'any passat". Va guanyar Junts i la voluntat era tancar l'operació i disposar del pis.

Finalment, no ha estat així. El propietari del pis i l'equip de govern de Puig-reig no han tancat l'acord i aquest pis ja ha estat venut a una altra persona interessada. El gir de guió de Junts ha sorprès ERC i les crítiques per l'actuació de l'alcaldessa i els regidors del govern no s'han fet esperar: "Junts ha mostrat una manca de sensibilitat i compromís, demorant premeditadament en el temps i abandonant definitivament el procés d’adquisició i posterior posada en funcionament. Els terminis s’han allargat de manera inacceptable i els possibles veïns afectats continuaran sense poder beneficiar-se d’aquesta solució temporal", apunten els republicans.

Josep Campos recorda que a diferents plens ERC ha demanat al govern en quin punt estava l'adquisició del pis d'emergència social i que la resposta sempre era que faltava demanar hora al notari i que era una actuació en la llista de prioritats. "Què hem de pensar ara?" Es pregunta el republicà Campos. Des del seu punt de vista, "ens sentim enganyats". Argumenta que si Junts tenia d'interès per tancar l'operació «ha demostrat ineficiència» i que si no interessava el pis per les seves característiques, «per què no ho deien de bon principi?».

ERC lamenta que "Puig-reig hagi perdut l’oportunitat d’adquirir un primer pis d’emergència social tot i les facilitats per efectuar la compra" i el partit exigeix "transparència i responsabilitat per part de l’equip de govern". Segons detalla Josep Campos, "calen les mesures necessàries per garantir que l’habitatge d’emergència social estigui disponible per a aquell qui, de manera temporal, ho necessiti. "La seguretat i el benestar dels nostres conciutadans no poden ser compromesos per la inacció i el desinterès en la gestió del govern municipal", conclou.

Eva Serra, alcaldessa de Puig-reig: «Teníem interès i per això vam incloure una partida al pressupost»

L'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra (Junts), s'ha defensat de les crítiques d'ERC deixant clar que per al govern de Junts "fer efectiva la compra del pis d'emergència social també era una prioritat". En aquest sentit, ha recordat que quan van entrar al govern el juny del 2023 encara no hi havia pressupostos i en els nous "hi vam incloure una partida per a aquest habitatge". Segons Eva Serra, això demostra l'interès del seu grup, però "per traves administratives es va anar encallant", assegura.

Amb el termini vençut, diu Eva Serra, fa unes setmanes va anar a veure el pis, que personalment no ho havia fet. "Un pis que correcte, amb els requisits d'habitabilitat però un tercer sense ascensor", concreta. Aquest detall, en un moment complicat per acabar de tancar l'operació, va fer que Junts tornés a reflexionar sobre si el pis era apropiat: "No podem invertir en un habitatge que no és òptim per a tothom. Per exemple, sense ascensor no en podrien fer ús les persones amb mobilitat reduïda".

Tot i que de moment el govern de Puig-reig no compra el pis, l'alcaldessa manté que "estem a favor d'un pis d'emergència social, però potser ara mateix no és una urgència". Diu que, de moment, ja es garanteix un pis a tothom que ho necessita: "ja sigui llogant-lo, oferint-li una habitació d'hotel o traslladant-lo a l'alberg. Encara que no tinguem pis donem resposta a qualsevol necessitat". A més, afegeix, "hi ha molt pocs casos d'emergència social a Puig-reig. Tenim recursos perquè ningú es quedi desemparat".

Eva Serra veu la crítica d'ERC com una "estratègia política", ja que "s'ha polititzat un assumpte que es mereixia un altre tractament", pensa. En aquest sentit, es qüestiona "si ells tenien els mecanismes perquè no ho van tancar la compra abans de les eleccions municipals del maig?".