L'agenda de plans del Berguedà: què pots fer aquest cap de setmana a la comarca?

Fires i festes

BERGA

Berga Antic -Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.

2a Trobada intercultural -Dissabte, a les 10 h, a l’escola Sant Joan de Berga, benvinguda i esmorzar. Es pot portar alguna cosa típica del país d’origen per compartir. A les 11 h, fòrum d’experiències. A les 12.30 h, posada en comú i conclusions. A les 13 h, exhibició de danses. Organització: Òmnium Berguedà, Ajuntament de Berga i Escola Sant Joan de Berga.

Festival Que corri la cervesa -Dissabte, a partir de les 11 h i durant tot el dia, a la plaça del Forn. Fira de la cervesa amb música en directe i furgoteques. A partir de les 21.3 0h, xaranga amb Entrompats Band i la Bauma dels Encantats, que faran una cercavila fins al Cine Catalunya. A les 23 h, concert final d’Antídot. També punxaran els PD Anís i Moscatell.

Música

BERGA

Concert de Cors Juvenils -Diumenge, a les 12 h, al Teatre Municipal. Trobada estatal de cors de la Unió Espanyola d’Escoles de Música. Hi participaran cors de Catalunya, Euskadi, Madrid i Castella-la Manxa. El concert serà el resultat dels tallers realitzats amb tres prestigiosos directors i directores de cor. Entrada gratuïta.

Cicle de Música de Cambra -Diumenge, a les 18 h, al claustre de Sant Francesc, concert a càrrec del Trio de Canyes Vidalba, format per Queralt Roca, clarinet; Lleonard Castelló, fagot; i Dolors Almirall, oboè. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a www.ticketara.com.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Athrodeel -Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç. Concert del duet format per Ahmad Dyab i Aseel Massoud, parella siriana. Ell apassionat de la guitarra flamenca format al Conservatori del Liceu i ella cantant i metgessa. Entrades: 10 i 9 euros. Reserves a www.civitascultura.org fins a 12 hores abans. A la venda el mateix dia a partir de les 18 h.

PUIG-REIG

Els burinots de les escales -Diumenge, a les 18 h, al bar de la Llar d’Avis. Concert de versions de rock internacional, en format acústic. Amb taquilla inversa.

Circ

CAL ROSAL

Festival Kontrast -Quarta edicicó del festival experimental de circ contemporani, organitzat per la companyia My!Laika i el projecte Konvent Cirk, que proposa més de 30 propostes artístiques del 12 al 21 d’abril. Avui, a les 18.30 h, al Konvent, VRAI, de Sacékripa. Circ. A les 19.30 h, a la carpa Side, Winter, de My!Laika. Circ. A les 20.30 h, a l’exterior de la carpa, Mapping circus, de Jan Barceló (instal·lació). A les 21.30 h, al Kovent, Tutti Frutti, de Cie. Los Putos Makinas. Circ. A les 22.30 h, al Konvent, Heimat + ILDU KLive set. Música. Dissabte, les 16.30 h, al Konvent, VRAI, de Sacékripa. Circ. A les 17 h, al Konvent, Little Garden/Safari experience, de Little Garden. Circ itinerant. A les 18.30 h, a la carpa Side, Winter, de My!Laika. Circ. A les 19 h, al Konvent, VRAI, de Sacékripa. Circ. A les 20 h, a l’exterior de la carpa, Mapping circus, de Jan Barceló (instal·lació). A les 20.30 h, a l’exterior de la carpa, Apocalypso, de Cie Buffpapier & Tëtes de Mules Circ. A les 22 h, al teatre de Cal Rosal, Azul, de Crida Company. Circ. A les 23.30 h, al Konvent, Julia Bondar + Màquina Corrupta. Música. Diumenge, a les 13.30 h, al Konvent, vermurt musical amb Nico Roig & Lucia Fumero. A les 14.30 h, al Konvent, dinar popular. A les 15.30 h, al Konvent, Little Garden/Safari experience, de Little Garden. Circ itinerant. A les 17 h, al Konvent, Akri, de Manel Roseés. Circ en procés. A les 18.30 h, a l’exterior de la carpa, Apocalypso, de Cie Buffpapier & Tëtes de Mules Circ. A les 20 h, al Konvent, Deixe-me, de Subliminati Corporation. Circ. S’ofereixen entrades individuals (amb tres tarifes: adults, infantil i solidària), abonaments per dia i per cap de setmana. A la venda a la tiquetera cooperativa Tickètic i a Casa Enfruns (Cal Rosal), Victòria Vins (Gironella) i restaurant Corpus (Berga). Els abonaments per dia i cap de setmana només es poden obtenir en línia. Més informació: festivalkontrast.com.

Lletres

BERGA

Presentació: «La revelació» -Dissabte, a les 19 h, al Pavelló de Suècia. Presentació del llibre de Nadjimu Ilukpedju. Amb la intervenció de l’autor, Vicenç Zumajo, del Centre d’Estudis d’Avià, i Montserrat Soler, d’Òmnium Berguedà.