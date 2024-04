Un incendi crema una habitació d'un edifici del Collet, a Guardiola de Berguedà

Un incendi ha cremat una habitació a la segona planta d'un edifici de les Cases Noves del Collet, a Guardiola de Berguedà. Segons fonts de Bombers, no hi ha hagut cap ferit, ja que les dues persones que eren al pis ja havien sortit al carrer quan han arribat els membres del cos de Bombers. El foc ha estat apagat sense que hagi afectat l'estructura de l'edifici, de manera que s'ha descartat el perill.

L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les 4 de la tarda, quan sortia molt fum d'una de les sales de l'immoble i quatre dotacions hi han actuat fins gairebé 2/4 de 6, quan s'han retirat. L'incendi ha tingut lloc al quilòmetre 113,4 de la l'autovia C-16, a l'alçada per les Cases Noves del Collet, a Guardiola de Berguedà.