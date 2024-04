El Consell del Berguedà aprova una nova licitació de la recollida de la brossa amb més atenció a la neteja

El Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat el concurs del nou servei de recollida de residus comarcal en el ple d’aquest dimecres, amb un pressupost de licitació és de 3.392.603,53 euros anuals i el contracte té una durada de vuit anys més dos prorrogables. El total del cost comptant el 8+2 serà de 39 milions. Aquest servei es presta en els 29 municipis que tenen les seves competències delegades a l’ens. Gironella i Puig-reig tenen el seu propi servei. Ja s'havia presentat a principis de l’any 2023, però va ser impugnat. Actualment, s’ha revisat i superada la tramitació legal torna a sortir a concurs. Durant 60 dies, les empreses que hi estiguin interessades poden presentar els seus plecs.

Aquest contracte proporcionarà diversos serveis que s’implementen, es milloren o es mantenen com per exemple: la recollida porta a porta, contenidors intel·ligents a municipis rurals, recollida de les deixalles abandonades, cinc equips d’informadors ambientals i incorpora la recollida rural de baixa intensitat (per a cases de turisme rural i grans productors disseminats).

Ramon Caballé, president del Consell Comarcal, ha assegurat que “és un dia important per la comarca" pel que aporta el nou plec de la licitació i ha destacat que "aquest equip de govern format per persones de diferents partits ha estat capaç d’arribar a un consens".

El nou servei instal·larà contenidors intel·ligents tancats, que agafaran les 4 fraccions (plàstic, cartó, orgànica i resta). Cada habitatge tindrà una targeta que permetrà l’ús d’aquests contenidors. Aquest servei s’instal·larà als 19 municipis del Berguedà que no gaudeixen del sistema porta a porta: Borredà, Capolat, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, l’Espunyola, Fígols, Gisclareny, Gósol, Montclar, Montmajor, la Nou de Berguedà, la Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Viver i Serrateix. Es podran obrir per abocar-hi els residus amb un accés personalitzat per cada usuari amb una targeta magnètica. Hi haurà un total de 44 àrees on es concentraran els contenidors.

Sense illetes als municipis on es fa el porta a porta

En els municipis on es fa el porta a porta, les illetes desapareixeran i també s’hi instal·laran aquests contenidors que només tindran accés amb la targeta que obtindran els veïns del municipi. En aquests municipis s’eliminarà el servei de reforç de neteja de les àrees i s’integrarà dins del servei de recollida.

Es reforçarà la neteja en el porta a porta. Hi haurà més treballadors per camió. N'aniran dos, un operador i un peó. Quan es passi a recollir la brossa, mentre l’operador recull aquesta, el peó neteja l’entorn de la illeta o contenidor.

El repàs de neteja dels contenidors, és a dir, la brossa al voltant d’aquests, es portarà a terme diàriament. “La intenció és tenir l’espai net, ja que sempre és més fàcil que es respecti”, explica el conseller de Residus, Jesús Calderer.

També s’incorpora la recollida de baixa intensitat (cases de turisme rural i productors disseminats). Amb aquesta mesura es germanitzarà que les cases rurals facin reciclatge i no col·lapsar les illetes.

Hi haurà un reforç més important a l’hora de seguir els abandonaments dins el municipi i la recollida de voluminosos. També s’incorporarà la presència del que ara es coneix com a informadors, que passaran a anomenar-se agents mediambientals. Els agents mediambientals faran un seguiment de l’empresa per veure com fa el servei, però a la vegada podran fer informes de ciutadans que no compleixen amb les normes de la recollida de la brossa (per exemple si l'abandonen en llocs inadequats, un tema que ha comportat moltes queixes ciutadanes). Aquests informes poden ser valorats pels ajuntaments i es podran fer avisos o sancions als ciutadans si els municipis tenen una ordenança amb un capítol sancionador.

El Berguedà entra dins de les tres primeres comarques de Catalunya amb millors dades de reciclatge, i està molt per sobre del que exigeix la normativa mediambiental europea. Ara es pretén millorar l’índex de reciclatge, per obtenir un millor triatge i gaudir de molts més anys de vida de l’abocador.