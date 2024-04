El Mercat de Productors de Cal Rosal vol fomentar nous hàbits de consum i seduir clients

Amb l'objectiu de ser en un referent en la venda de productes alimentaris de proximitat i de qualitat, arriba una nova edició del Mercat de Productors de Cal Rosal. Es farà aquest diumenge, 21 d'abril, de les 10 de matí a les 2 del migdia. Comptarà amb vuit parades d'embotits, formatges, cereals, pasta mel, cervesa artesana i melmelades.

La Porta del Comerç de Cal Rosal serà, com és habitual, l’escenari del Mercat de Productors del Berguedà, que celebra l’edició de primavera coincidint amb la cloenda del festival de circ Kontrast, organitzat pel Konvent de Cal Rosal. L’organització ha cregut oportú vincular el mercat amb el festival, i per això també s’aposta per una activitat infantil vinculada al circ. Es tracta d'un taller infantil a càrrec de La Crica que es farà a les 11 del matí. Serà una de les propostes per dinamitzar el mercat.

També s’ha programat la xerrada «Què mengem a l’Escola d'Olvan», a càrrec de la cuinera de l’escola, Marta Puigantell. Segons ha remarcat el regidor de Promoció Econòmica d'Olvan, Pau Pla, «és una cuinera que posa en valor l'ús dels productes dels productors del Berguedà en un menjador escolar. Explicarà en què es basa a l’hora de fer els menús i quins productes utilitza». Seguidament, alguns infants mostraran com elaborar una picada per fer més atractius els llegums.

A 2/4 de 12, hi haurà concert amb el grup berguedà Trinxats. I durant tot el matí, s'exposaran produccions artístiques dels alumnes de l'Escola d'Olvan. A més, s'instal·larà un Punt Lila per sensibilitzar els visitants entorn les violències masclistes.

Bon aparador per als productors

Si el temps hi acompanya, els organitzadors estan convençuts que el mercat atraurà molta gent a Cal Rosal. "És un mercat que funciona, ja l'hem anat consolidant amb edicions trimestrals i la gent ve a comprar-hi productes km 0", ha argumentat el regidor Pau Pla. I ha afegit: "Tot i que ens agradaria que hi hagués més rotació de productors, costa que els que tenen producte fresc moguin la seva infraestructura per ser al mercat, que és un bon aparador".

La productora Maria Costa, de L'Escairador, ha corroborat que el Mercat de Productors és un bon aparador i "una oportunitat única perquè com a productors tinguem tracte directe amb el consumidor final. És una bona manera de donar-nos a conèixer, fidelitzar i fer pedagogia entre la població". Ha ressaltat la importància de fomentar el canvi d'hàbits dels consumidors: "que aposti per al producte de proximitat, fresc i de qualitat".

El Mercat de Productors del Berguedà és una realitat gràcies al grup de Productors del Berguedà, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olvan. Segons el president de l'Agència, Lluís Vall, "treballem amb els municipis que tenen un projecte per al territori i del territori i en el cas del Mercat de Productors és un valor afegit perquè els productors tinguin un espai a la comarca per distribuir el seu producte".