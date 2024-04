El Berguedà promou el benestar físic i emocional de la gent gran per mitjà de l’expressió artística

El Berguedà promou l’envelliment actiu i el benestar físic, emocional i mental per mitjà de l’expressió artística. És una iniciativa per donar resposta a una de les recomanacions que recull la Diagnosi d’Envelliment Actiu del Berguedà liderada pel Consell Comarcal del Berguedà. Es porta a terme a Guardiola de Berguedà, Avià, Puig-reig i la Nou de Berguedà.

Es tracta d’un projecte d’expressió corporal, artística i comunitària per millorar la qualitat de vida de les persones grans i trencar amb l’aïllament i la soledat d’aquest col·lectiu. Un dels trets diferenciadors d’aquest projecte és recuperar els elements expressius, artístics i coneixements propis. Una de les fites és crear un espai d’acompanyament emocional dels processos vitals, de socialització, de teixir vincles i de fer xarxa, un factor indispensable per gaudir d’una bona salut.

El nou programa pretén millorar les habilitats físiques, emocionals i mentals a través d’activitats i exercicis adaptats a les persones grans a través d’una mirada integradora de la persona. S’ofereix un acompanyament personalitzat i adaptat als seus interessos i afinitats i es reforça el seu potencial vinculant-lo amb el dels altres participants, enllaçant persones, històries i experiències. Els participants poden connectar amb altres persones i compartir experiències. El fil conductor d’aquesta activitat és la pràctica artística: s’utilitza el treball corporal com la dansa lliure i altres formes d’expressió artística per estimular la creativitat i el benestar.

Les sessions de Guardiola de Berguedà i Avià ja s’estan duent a terme i hi participen una trentena de persones. Aquest mes d’abril i maig es preveu posar en marxa les que sessions que es realitzaran a Puig-reig i a la Nou de Berguedà. En tots els casos es fa una sessió setmanal i se’n faran cinc en total. Es duen a terme en espais que siguin diàfans.

El projecte s’ha encarregat a Annabel Garcia i a Anna Armengou, expertes a acompanyar persones en el seu benestar físic, emocional i mental des de la pràctica corporal i artística, recollint el potencial creador de cada persona per vincular-lo al grup i a la comunitat.

Es prioritza la participació dels majors de 70 anys

El programa prioritza la participació de persones de més de 70 anys, ja que els professionals consideren que a partir d’aquesta edat poden aparèixer més dificultats per accedir espais de benestar i socialització. També es prioritza que hi siguin presents persones que no participen regularment en activitats socials. Alguns d’aquests perfils genèrics són els de persones que viuen soles, persones que tenen un rol de cuidadors/es, persones en situacions vulnerables que afectin la seva salut mental o emocional. També es vetlla per fer grups mixtos.