Un llibre reviu un curs àlgid a l’escola de Saldes , el 1982-83

D’impartir classes a una escola de Santa Coloma de Gramenet a ser mestre de l’escola de Saldes, el curs 1982-83. És l’experiència que va viure Jordi Soler Insa, autor de Sortint per la finestra de l’escola. El llibre està basat en fets reals i el protagonista, el Ferran, plasma vivències del propi Jordi Soler. Nascut a Barcelona el 1953 i resident a Castelldefels, el seu lligam amb el Berguedà per qüestions professionals va ser curt però intens.

Segons ha explicat Jordi Soler a Regió7, «vaig estar a l’escola de Saldes en un moment àlgid del centre, aquell curs es va passar d’una aula a dues, amb una quarantena d’alumnes, molts d'ells procedents de Barcelona i l’àrea metropolitana, també d’Espanya, del Marroc i de l’Equador». Eren fills de famílies que s’havien traslladat al Berguedà per treballar a la mineria, un sector que també es reflecteix a l’obra Sortint per la finestra de l’escola, així com els aiguats del novembre del 1982, entre altres fets.

El títol del llibre «evoca l’oportunitat de sortir fora de l’escola a fer activitats, de conèixer l’entorn». És un dels trets que Jordi Soler ressalta de l’escola rural. I un altre valor afegit, diu, «és la solidaritat que s’estableix entre els alumnes, ja que en una mateixa classe tenia des de nens i nenes de 9 anys fins a joves de 14».

Valora molt positivament l’experiència d’un curs a Saldes. Després, va marxar voluntàriament per fer un canvi de vida i traslladar-se a Costa Rica: «Em va quedar sempre una sensació agredolça de no haver estat més temps amb aquells estudiants, és com si tingués un deute pendent amb aquells alumnes». El llibre, d’alguna manera, pot saldar-lo.

Presentació del llibre a Berga, aquest divendres

De Kairat Editorial, és una de les novetats literàries de Sant Jordi. Aquest divendres, l'autor el presenta a la llibreria Sense Paraules de Berga (plaça Viladomat, 22), a les 7 de la tarda.