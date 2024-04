Paulig valora la creativitat dels joves del territori a l’entrega de premis de “Mirada Jove”

El Convent de Sant Francesc de Berga va acollir el dijous 18 d’abril l’entrega de premis del concurs “Mirada Jove’’, una iniciativa organitzada per Paulig en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Berguedà, l’Ajuntament de Berga i Civitas Cultura. Pel que fa a l’execució de les obres, els alumnes han comptat amb l’orientació dels seus docents i l’assessorament artístic de Toni Puig (coordinador artístic, Civitas Cultura) durant tot el procés. Enguany, el concurs ha estat tot un èxit de participació amb 352 alumnes i 67 obres presentades, que han suposat un clar exemple de la motivació, creativitat i talent artístic dels alumnes dels centres d’Educació Primària, Secundària, Música i Educació Especial de la comarca del Berguedà.

Ignasi Montagut (director d’operacions de Paulig Spain) i Erminia Altarriba (regidora de l’Ajuntament de Berga), van ser els encarregats d’entregar els premis al millor procés creatiu i la millor obra creativa per cada centre en una emotiva cerimònia que van presidir juntament amb Toni Puig i que ha estat possible gràcies a la implicació de les escoles. Els projectes premiats han estat:

Premis al millor vídeo del procés creatiu

• Categoria A: Màquina de fer Pluja (Educació infantil 4 – Escola Santa Maria d’Avià)

• Categoria B: Trencant estereotips (Segon d’ESO – IES Guillem de Berguedà)

• Categoria C: La cultura ens fa lliures (Tercer d’ESO – Escola Vedruna de Berga)

• Categoria D: Water and Nature (Grup de Modern B1 – Escola Municipal de Música Conservatori de Berga)

• Categoria E: De la sequera a la pluja (1er de nivell mitjà – Escola municipal de música de Puig-reig)

Premis a les millors obres exposades

• Premi Especial categoria A: La Màquina del Temps (Escola Santa Maria d’Avià)

• Premi Especial categories B i C: Trencant estereotips (IES Guillem de Berguedà

• Premi Especial categories D i E: De la sequera a la pluja (Escola municipal de música de Puig-reig i aula de Gironella)

L’entrega de premis va concloure amb una interpretació musical dels projectes presentats pels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig – Aula associada de Giorenlla i de l’Escola de Música – Conservatori de Berga. “Mirada Jove’’ es posiciona com a patrocinador del Berguedà en la seva aposta per l’educació i la cultura del territori A través de projectes com “Mirada Jove’’, Paulig té l’objectiu de posicionar Berga i la comarca en primera línia a través d’iniciatives innovadores que busquen impulsar la creativitat, participació i la mirada crítica a les escoles. Arran del seu èxit de participació, el concurs té el desig d’ampliar la seva actuació i obrir línies de col·laboració i diàleg a través d’iniciatives similars més enllà de la comarca, com s’ha dut a terme durant l’any 2023 amb Osona i Bages.