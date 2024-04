L’escola FEDAC Xarxa de Berga celebra 40 anys dels Jocs Olímpics

L’escola FEDAC Xarxa de Berga celebra aquest divendres, 26 d’abril, una edició molt especial dels seus Jocs Olímpics. Serà la festa dels 40 anys d’uns jocs que han marcat a moltes generacions de mestres i alumnes que han passat pel centre i han participat d’una jornada de valors esportius a través de l’educació física.

Amb motiu de l’aniversari, s’ha treballat durant el curs en diversos tallers, xerrades i activitats per complementar la jornada de divendres. Començarà a 3/4 de 9 del matí a la plaça de Sant Pere amb la lectura d’un text motivacional per part del Club Atlètic Berga, la inauguració dels Jocs a càrrec de l’alcalde i regidors i l’encesa de la torxa olímpica.

Torxa olímpica / FEDAC Xarxa

Impregnats d’esperit olímpic, s’anirà de la plaça fins a l’escola FEDAC Xarxa per encendre el peveter i començar les diferents proves: salt d’alçada, salt de longitud, llançament de javelina, de pes, cursa de 50 metres llisos, de 50 metres tanques i prova de resistència.

A part dels més de 400 alumnes del centre que hi participaran, enguany hi haurà dues proves perquè hi prenguin part les famílies. Els pares i mares podran córrer 50 metres llisos o fer llançament de pes.

Serà una jornada lúdica i esportiva que és previst que es visqui com una festa. A més, aquest any s’ha dissenyat una samarreta dels Jocs Olímpics amb motiu de l’aniversari: «Quaranta anys és una data assenyalada, demostra que és una activitat que funciona molt bé a l’escola. En el meu cas, poder-ho viure ara com a mestre, després d’haver-ho viscut com a alumne, és un orgull», ha explicat a Regió7 Marc Ortega, mestre i membre de la comissió organitzadora dels Jocs Olímpics. L’activitat, ha afegit, «serveix per promoure els valors esportius amb disciplina, constància, respecte i motivació».

El lliurament de les medalles olímpiques als guanyadors d’infantil i primària es farà el dimarts 30 d’abril a la tarda al jardí de l’escola. L’acte comptarà amb la directora del centre, una representant de l’AFA, els professors d’educació física i també es convidarà l’atleta berguedana Alba Estévez.