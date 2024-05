El volum d’aigua ja garanteix les activitats aquàtiques a l’embassament de la Baells

En poc més de dos mesos, el pantà de la Baells ha doblat la seva reserva d’aigua. Ha passat del 19,2% al 42,4%(ahir al migdia), gràcies a les pluges de les últimes setmanes. És l’embassament de les conques internes que més ha pujat i això, a part de ser una bona notícia per sortir de la sequera, garanteix que hi haurà activitat aquàtica aquest estiu.

Berguedà Nàutic, a Cercs, ja té reserves de grups d’infants per a finals de maig i a partir de l’1 de juny obrirà cada dia fins a l’octubre. L’empresa ofereix lloguer de caiacs, d’hidropatins, de pàdel surf, de barques més petites i de barques més grans per poder practicar activitats com l’esquí nàutic. Amb capacitat per acollir entre 80 i 90 persones alhora, l’oferta és variada i la demanda és alta: «L’estiu passat, tot i la sequera, vam tenir molta gent. Nosaltres som com les estacions d’esquí, que malgrat hi hagi poca neu obren les pistes adaptant-se a les circumstàncies».

A Berguedà Nàutic, la sequera els ha obligat a buscar solucions per garantir un bon accés fins a l’embarcador, i per això, enguany han ampliat els cotxes Buggy per transportar els usuaris: «L’any passat teníem dos vehicles i aquest en tindrem tres perquè els clients no hagin de recórrer tot el camí a peu fins arribar a l’aigua». Quan el pantà està ple, l’embarcador queda a tocar de les instal·lacions. Ara, ja fa molt temps que no és així. El nivell de l’aigua es queda molt per sota. De fet, a principis d’any, a la zona de l’embarcador es podia veure l’antiga estació de Cercs (vegeu desglossat de sota). «Vam arribar a una situació molt crítica, per sota del 20%», recorda Fonsi Ferrer. En aquell moment va témer per la temporada d’activitats aquàtiques al pantà de la Baells: «Sense aquesta recuperació potser sí que ens haguéssim hagut de plantejar si obrir o no, però sortosament ha plogut i a hores d’ara ja hi ha més aigua que l’any passat en tot l’estiu».

El nivell màxim de tot el 2023 es va quedar per sota el 42% actual, ja que no es va superar el 37%. Ara fa un any, la Baells es trobava al 25% de la seva capacitat. «Amb l’aigua que tenim ara podem treballar perfectament i tranquil·lament, malgrat a tots ens agrada tenir un pantà més ple d’aigua. A més, a diferència de fa un any, que tot l’entorn del pantà era sec, ara ha crescut vegetació i hi ha verdor, amb la qual cosa l’impacte de la sequera no és tan accentuat», ha assenyalat Ferrer.

Les previsions de feina de cara a la temporada d’estiu són molt bones. Grups de cases de colònies, colles de joves i públic familiar són els perfils atrets per les activitats que ofereix Berguedà Nàutic. «Tenim gent del Berguedà, però sobretot de fora, per exemple de Barcelona i l’àrea metropolitana, i també d’Andorra».

A part de Berguedà Nàutic, a la Baells també hi operava, Indòmit, al Molí del Cavaller de Vilada, però, de moment, no ha demanat llicència d’activitat.