Cal Pons, a Puig-reig, acull aquest dissabte una jornada sobre el Llobregat

Amb el lema Parlem del riu, la Torre Nova de cal Pons, a Puig-reig, acollirà aquest dissabte al matí una jornada mediambiental amb especialistes de l’àmbit de la investigació, la gestió i la protecció del riu Llobregat. És l’última activitat del programa De cara al riu, que s’ha fet aquest maig.

La inauguració de la matinal serà a les 10 a càrrec de l’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, i dels representants de l’Associació d’Amics de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat i l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Ametlla de Merola. Diversos especialistes presentaran propostes sobre l’ús de l’aigua i els ecosistemes fluvials. Hi intervindran Joan Riera, professor del departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB, que parlarà sobre l’ecologia de rius; Roger Argelich, de FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and Management) de la UB, tractarà de la lectura i avaluació fluvial i el projecte Llegim el Riu; Manel Armengol, director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Acció Climàtica, se centrarà en el riu amb l’entorn i els seus condicionants; i Antoni Munné, Cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua parlarà de la gestió de l’aigua.

En un segon bloc, a partir de les 12, intervindran Núria Valls, responsable del Centre de conservació de fauna Camadoca de Santa Maria de Merlès; un representant del Grup de Recerca i Natura d’Olesa de Montserrat Capreolus; i Xavier Campillo, del Grup de Defensa de la Natura, que parlarà de les vies verdes del Berguedà. Tot seguit, taula rodona amb tots els ponents per trobar punts d’actuació en comú per a la protecció del Llobregat. I paral·lelament, als jardins de Cal Pons es faran activitats de natura per al públic familiar.