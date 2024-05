Veïns de Berga reclamen al govern una poda dels arbres del passeig de la Pau

Veïns del passeig de la Pau de Berga reclamen a l’equip de govern que podi els arbres que tenen a davant de casa. Els lledoners que hi ha plantats a la vorera han assolit una alçada considerable i, segons els veïns, el fet que els arribin a tocar dels balcons i finestres, «és un problema». Un punt de vist que no comparteix el govern de la CUPi ERC, ja que segons el regidor Aleix Serra, «s’està fent el manteniment apropiat a l’arbrat».

La presidenta d’un bloc de pisos, que actua com a portaveu del veïnat de la zona, Teresa Armengou, ha explicat a Regió7 que estan «tips» d’aquesta situació i ha defensat la «necessitat de podar els arbres per garantir el benestar dels que vivim en aquest sector». Es mostren preocupats per «l’impacte en la salut de persones amb malalties respiratòries i al·lèrgiques». També es queixen de la pèrdua d’hores de llum i sol per l’alçada dels lledoners i «per l’entrada d’insectes a dins dels habitatges».

Aquest malestar el va reflectir fa uns mesos Berga Grup Independent (BeGI) per mitjà d’una instància a l’Ajuntament que insistia en «la poda de manteniment, sempre respectant la biologia de l’arbre i la seva estructura, eliminant les branques seques, les perilloses amb risc de fracturar-se o les que van en direcció a les façanes».

En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, ha exposat que el govern de Berga aposta des de fa uns anys per «una conducta correcta de l’arbrat urbà» acabant «amb les podes sistemàtiques i agressives dels arbres». No es tallen totes les branques dels arbres cada hivern, sinó que s’actua, segons ha comentat Serra, «seguint criteris de seguretat». Ha argumentat que es fa el manteniment adient «retallant les branques que més creixen cap a les façanes per tal que no molestin els veïns».

D’altra banda, el regidor recorda que a Berga s’han fet diverses actuacions de substitució dels arbres que estaven en males condicions: «En un tram del mateix passeig de la Pau es van treure els pollancres». Tot i això, ha dit que el consistori no té capacitat per canviar tots els arbres de la ciutat de cop: «Anem fent accions periòdiques. Cal dir que algun dels lledoners del passeig de la Pau ja es va haver de tallar perquè així ho va determinar un estudi». I és una espècie, «que no es tornarà a plantar» en aquest indret. La intenció és, a llarg termini, anar-los substituint tots, tenint en compte que «són arbres massa grans».

La veïna afectada Teresa Armengou té clar que són «inadequats» perquè, segon ha assenyalat, «les arrels estan aixecant les voreres i és un perill, per als vianants i perquè passen pel costat de la canonada del gas».