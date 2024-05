El món del parapent veu el Berguedà «com una de les millors zones per volar»

La segona etapa del Campionat del Món de Parapent es disputarà al Berguedà, «una de les millors zones per practicar parapent», segons el pilot Jordi Aymerich, del Club Parapent Puntxat i director de coordinació de la prova: «Fa 26 anys que volo en parapent per tots els continents del món i el Berguedà ofereix unes característiques ideals per a vols de distància llarga i circuits de velocitat, sobretot a la primavera i a la tardor». Del 2 al 8 de juny 130 pilots de 44 països participaran en la Sports-Class Racing Series(SRS)Edition al Berguedà, que és puntuable per al campionat mundial juntament amb altres cinc proves.

Després de l’entrenament del diumenge 2 de juny, del dilluns 3 al dissabte 8 es disputaran les competicions, amb circuits de balises aèries que hauran de recórrer els pilots amb el mínim de temps possible. Les principals zones d’enlairament seran la Figuerassa i el Coll de la Creueta, i el punt d’aterratge de referència serà al costat del local social de l’Espunyola. L’alcalde del municipi, Albert Altarriba, s’ha mostrat content de poder acollir un esdeveniment d’aquesta magnitud, ja que és la primera vegada que es disputa un campionat internacional de parapent a la comarca: «Suposarà un impacte important, tant a nivell econòmic, ja que per exemple s’estan omplint les cases rurals, com també per donar a conèixer l’Espunyola i el Berguedà». Entre pilots i acompanyats, la prova portarà unes 300 persones a la comarca.

El Berguedà ha atret sempre pilots de parapent destacats. Per exemple, el manresà Xevi Bonet, ja jubilat, «sempre s’ha entrenat a la comarca per les bones condicions», ha destacat Jordi Aymerich. Amb zones de vol privilegiades, bons accessos a les sortides de vol i paisatges espectaculars, recórrer el Berguedà des de l’aire «és un privilegi», ha assegurat Jordi Aymerich, que ha descrit un dia bo de parapent quan «fa poc vent, de 10 a 20 quilòmetres per hora, i fa sol. És important per fer alçada i fer el circuit més ràpid».

Els 130 pilots que participaran en la prova, més altres 10 esportistes d’elit convidats, ho podran viure de primera mà. Hi haurà pilots reconeguts de parapent com l’hongarès que va guanyar la primera etapa del Campionat del Món a Colòmbia, així com l’anglesa que va vèncer en categoria femenina. En total, hi ha 22 dones inscrites. De Catalunya i d’Espanya hi participaran 35 pilots.

Logística i transport

El Consell Comarcal del Berguedà dona suport a la prova amb el servei de desbrossada als punts de sortida dels parapents, amb la gestió dels residus posant contenidors a diferents punts, amb la cessió de carpes per garantir el bon servei en cas de mal temps i amb el transport dels participants, que té un cost d’uns 2.800 euros.