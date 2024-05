Els gegants de la Patum s'ennobleixen amb nous vestits que encisen els berguedans

El repte del dissenyador berguedà Jordi Rafart era majúscul. No només havia de confeccionar uns nous vestits per als gegants de la Patum que captivessin els amants de la festa, que en ocasions són pocs proclius als canvis, sinó que era conscient que estava fent unes peces que es convertirien en patrimoni cultural i històric de Berga. Ho ha aconseguit. En un acte de presentació aquest dissabte, que s'ha celebrat al claustre de l'antic convent de Sant Francesc i ha servit perquè l'estrena de la indumentària es convertís en un esdeveniment transcendent de la història patumaire recent, els berguedans han quedat encisats amb uns vestits que, tot i ser fidel a la tradició de les diferents peces de roba que han portat des de fa més de cent anys, suposen un canvi estètic amb nous colors i detalls que ennobleixen la seva imatge.

El mateix Rafart, els membres de la comparseria i els professionals que han participat en la confecció dels vestits havien donat una aureola de misteri al nou disseny i, tot i que s'havien publicat esbossos de com serien, els patumaires no han pogut veure com eren fins a l'acte d'aquest migdia. Després d'una breu intervenció del dissenyador; l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez; el cap de colla del gegants, Daniel Massana i l'expert en folklore i historia de la Patum Albert Rumbo, han enretirat una cortina negra que tapava els gegants i n'impedia veure la flamant indumentària i, per fi, el públic, que ha fet petit el claustre, ha pogut veure els vestits. La primera reacció ha estat un sonor aplaudiment i comentaris de satisfacció. Els assistents n'han quedat captivats i, tot ressaltant els importants canvis de colors d'algunes peces, les perles i el casc del gegant vell –que passa de tenir un con a una peça metàl·lica–, s'han apropat per tocar-los amb la devoció que molts cops mostren els patumaires per les figues de al festa.