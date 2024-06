Fígols, un dels tres municipis catalans on el PP va guanyar les eleccions europees

El petit poble de Fígols, al Berguedà, és un dels tres municipis de Catalunya on el PP va guanyar diumenge les eleccions europees. Els altres dos són Aitona, al Segrià, i Arres, a la Vall d'Aran.

A Fígols, el PP va ser la primera força amb 6 vots. En total van votar 20 persones d’un cens de 37, segons dades del Ministeri de l’Interior. Això suposa una participació del 54,05% amb un 30% de suport al PP, amb un vot de diferència amb Junts, que en va obtenir 5. El PSC va aconseguir 4 vots i ERC, que és el partit de l’alcalde de Fígols, Otger Calduch, va tenir 1 vot. També van empatar a 1 vot Podemos, Sumar i el partit animalista PACMA. I hi va haver un vot en blanc.

L’alcalde de Fígols, Otger Calduch (ERC), atribueix la victòria del PP al municipi al fet que «votants d’esquerres s’han quedat a casa». Segons l’alcalde, els 6 vots del PP no és un augment de vots cap a aquest partit, «ja que es manté en un nombre molt similar al d’altres eleccions catalanes o espanyoles». A les eleccions al Parlament de Catalunya del maig passat, els populars van obtenir 5 vots a Fígols. En aquest cas, van ser segona força per darrere de Junts, amb 8 vots. Respecte a les europees de fa cinc anys, el PP a Fígols va treure 2 vots i Junts 11. El 2019, però, van votar 33 persones i en aquesta ocasió, 20. «L’abstenció ha fet que destaqués el PP, però no ha pujat en vots», ha apuntat l’alcalde donant per fet que té controlats els votants del PP: «Són persones que a les municipals em van votar a mi». Per tant, el maig del 2023 van dipositar la papereta per ERC, que va guanyar les eleccions amb 22 vots. Junts en va obtenir 16.

D’altra banda, Sant Jaume de Frontanyà, que l’any passat va ser notícia per la victòria de Vox a les eleccions espanyoles, diumenge va obtenir 3 vots (1 més que Junts). Va guanyar el PSC (partit de l’alcalde, Manel Anselmo), amb 7 vots.