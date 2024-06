Ramon Caballé, Junts: "Al Berguedà hem tornat a guanyar tot i la decepció del votant catalanista"

La victòria de Junts a Berga i al Berguedà «demostra que, com a partit, ens estem consolidat a nivell estructural», ha remarcat el president del Consell Comarcal del Berguedà i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Berga, Ramon Caballé.

S’ha mostrat content d’haver guanyat pràcticament a tots els pobles de la comarca, tot i haver punxat en municipis on no s’esperava, com Guardiola de Berguedà o Cercs. En el mapa dels 31 municipis de la comarca predomina el color turquesa com a guanyador, seguint la mateixa tònica de les eleccions al Parlament de Catalunya de finals de maig. Tot i això, Ramon Caballé ha reconegut la pèrdua de vots de Junts aquest 2024 respecte a les europees del 2019.

A Berga, per exemple, s’ha passat de 4.275 vots a 1.618 «Són 2.657 vots menys, però s’ha de tenir en compte que la participació ha estat molt més baixa que fa cinc anys». El 2019 va ser del 66,45% i aquest 2024 del 35,99%. El percentatge d’abstenció al Berguedà s’ha situat al 64%, fet que segons Caballé : «Si les eleccions europees haguessin coincidit amb uns altres comicis, com ha passat en altres ocasions, estic segur que haguéssim obtingut un millor resultat perquè hauria anat a votar més gent».

Ramon Caballé ha lamentat la davallada de Junts a Catalunya, ja que des del seu punt de vista «hauria de ser una força capaç de guanyar les eleccions». Ha reconegut que els resultats demostren que «el votant catalanista està cansat i decepcionat». Una situació que, segons Caballé, s’ha de revertir: «Anar a votar és important en totes les eleccions, també en aquestes europees, i ha costat». Els polítics «tenim feina a fer per revertir aquesta situació.

ERC obté la segona posició a la comarca, però perd votants

ERC al Berguedà ha perdut pes respecte les eleccions europees del 2019. Per exemple, a Berga ha obtingut 1.014 vots i fa cinc anys en a aconseguir 2.111. «És la tònica que ja va marcar les eleccions al Parlament de Catalunya», ha assenyalat el president comarcal d’Esquerra, Isaac Lozano, tot i remarcar que en aquest cas «la davallada no ha estat tan forta».

Opina que les europees generen «apatia» a bona part de la població, perquè «es veu a molta distància». Creu que des dels partits «s’han de fer esforços per explicar que al Parlament Europeu es prenen decisions que ens afecten com a ciutadans. Quan toca anar a votar no ens podem quedar a casa».

El PSC és la tercera força al Berguedà però amb més pes que el 2019

Els resultats del PSC el situen tercera força al Berguedà i a Berga, amb 936 vots a la comarca i 886 a la ciutat , una xifra superior a la del resultat dels socialistes ales europees de fa cinc anys, a diferència de Junts i ERC, que han patit una davallada. La lectura que en fa el líder socialista Abel Garcia és que «amb modèstia i prudència ens toca mirar la tendència a l’alça al Berguedà».

Ha destacat que guanyar a Guardiola de Berguedà, on històricament ho feia Junts, «dona indicadors». Considera que el PSC «és un partit fort» que «guanya eleccions a Catalunya» i que «el lideratge de Salvador Illa marca un camí». S’ha mostrat preocupat per la pujada de la ultradreta