L'Ajuntament de Berga paga una multa de 4.500 euros perquè no té aparell per fitxar a la residència Sant Bernabé

L’Ajuntament de Berga ha hagut de pagar una multa de 4.500 euros per no tenir dispositiu de fitxatges automatitzat a la residència Sant Bernabé de Berga.

Com que la normativa de treball obliga a disposar d’aquest aparell, el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat va notificar el passat mes a l’Ajuntament la imposició de la sanció, que pujava a 7.500 euros, però amb una reducció del 40% si es feia el pagament en el termini establert. Segons fonts de l’Ajuntament de Berga, la multa es va pagar divendres passat i aviat s’instal·larà l'aparell o el sistema per fitxar, per tal que la plantilla registri les hores de feina.

Aquesta mancança a la residència Sant Bernabé ja la van posar sobre la taula fa uns mesos les delegades sindicals, de la CGT, així com altres problemes relacionats amb «una mala gestió».