Que a Google Maps hi ha autèntiques joies i escenes tant diverses com ho és el ser humà és àmpliament sabut. Algunes d'elles, però, naveguen entre la broma i la grolleria. Aquest és el cas que es troben aquells que fan servir aquesta eina per passejar de forma virtual per Olot: si transitem pel carrer de Sant Esteve ens hi espera una dona fent un gest despectiu amb la mà.

Els vehicles de Google Maps recorren les poblacions per poder fer els mapes, les vistes dels carrers, entre altres. La captura d'Olot l'ha donat a conèixer l'Informador de la Garrotxa, tot i que correspon a l'any 20217. En ella s'hi veu una vianant fent l'anomenat gest de la figa dirigit al cotxe de la multinacional nord-americana.