Rosalía i la seva parella, Rauw Alejandro, ja es preparen per reformar al seu gust la seva nova casa a Manresa, segons va avançar aquest divendres Regió7. La compra del mas Morera per part dels dos artistes, que ha tingut un cost d'uns 2 milions d'euros, ha revolucionat les xarxes, sobretot, per la popularitat d'ambdós artistes.

Rosalía, nascuda a Sant Esteve Sesrovires, és reconeguda arreu del territori i s'ha fet un lloc en el panorama musical internacional d'ençà que va publicar El mal querer. La cançó Todo de ti ha catapultat recentment a la fama Rauw Alejandro, però que hi ha darrere del compositor de la cançó de l'estiu del 2021? Hem recollit deu curiositats que et permetin conèixer millor la llarga trajectòria del nou veí de Manresa.

Raúl Alejandro

Encara que el seu nom artístic és Rauw Alejandro, el seu nom real és Raúl Alejandro Ocasio Ruiz.

Nascut a Puerto Rico

El nou propietari de la Morera va néixer el 10 de gener del 1993 a Puerto Rico.

Fill de músics

Els seus pares van divorciar-se quan era petit, però van ser un referent per a l'artista. Pel seu pare, que va néixer a Nova York i va ser guitarrista, va conèixer la música de James Brown i Michael Jackson. La seva mare va desenvolupar la seva trajectòria musical a la banda del seu pare.

"Vull col·laborar amb Rosalía"

Encara que el 25 de setembre del 2021 Rosalía el presentava oficialment com a parella després de mesos de rumorologia i missatges en clau, Rauw Alejandro ja parlava sobre ella a la premsa mesos abans. "Amb quina artista espanyola t'agradaria col·laborar?" li preguntaven en una entrevista a Els 40. "Rosalía", sentenciava ell.

Un amor d'Instagram

Aprofitant l'aniversari de la cantant, Rauw Alejandro i Rosalía van fer públic el seu amor a Instagram. "Encara que es pongui el sol, el dia amb tu no acaba mai. Feliç aniversari, bebè…". Aquest va ser el missatge que el porto-riqueny va publicar per felicitar a l'artista de Sant Esteve Sesrovires i que va permetre segellar totes les especulacions.

La seva cançó més reproduïda no és 'Todo de ti'

Encara que Todo de ti és una de les cançons que probablement l'han fet consolidar al panorama musical com a artista en solitari, contra pronòstic no és la que més reproduccions acumula a YouTube. La més reproduïda en aquesta plataforma, un dels indicadors més utilitzats pels artistes per conèixer l'impacte de les seves obres, és Tattoo Remix. Es tracta d'una col·laboració amb Camilo que va estrenar-se el 10 de juliol del 2020 i que supera els 688 milions de reproduccions.

Els temes de Rauw Alejandro s'agrupen en dos discs, Afrodisíaco, que va ser publicat el 2020 i Viceversa, que va veure la llum el 2021.

Entre els millors

Rauw Alejandro és el novè cantant més escoltat del planeta, segons la llista Global Digital Artist Ranking, que compara les reproduccions dels artistes a les plataformes Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam i Deezer situa. Per davant hi ha Bad Bunny, The Weekend, Ed Sheeran, Adele, Taylor Swift, Justin Bieber, Dua Lipa i Doja Cat.

Amic de molts

Rauw Alejandro ha aconseguit fer-se un lloc al panorama musical mitjançant algunes col·laboracions amb artistes reconeguts del gènere urbà. Ha fet cantat amb Myke Towers, Joyce Santana, Nicky Jam, Farruko, Camilo i J Balvin, entre altres.

Un esportista nat

Va començar a jugar a futbol als set anys. El seu particular estil el va portar a jugar a la selecció de Puerto Rico, però segons va explicar fa uns mesos al diari El Mundo, va adonar-se que "el món de l'esport no era el meu camí". "Encara que no vaig arribar a ser futbolista professional, ells escolten les meves cançons abans dels partits", va dir.

No sense coreografia

Rauw Alejandro destaca de la resta d'artistes per les seves coreografies. Com si es tractés de 'Billy Eliot', quan puja a l'escenari, no hi ha ritme que se li resisteixi. Sigui quin sigui l'estil, ha convertit el ball en una marca personal. A Todo de ti, fins i tot va atrevir-se a ballar a sobre d'uns patins. En aquesta producció, ja va deixar ben clar que és una persona ben polifacètica.