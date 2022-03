Molts la coneixen per la seva veu, la de Google Maps, però pocs fins ara li posaven cara. Això ha canviat, ja que l'actriu Nikki García, la dona que posa el toc més humà a un dels GPS més utilitzats, ha fet servir les seves habilitats per posar a prova dos amics. La seva comesa era portar a García a un hotel, encara que no els ho ha posat fàcil.

El vídeo comença amb una imatge quotidiana, la d'una carretera on se sent la veu de Google Maps de fons, però a mesura que passen els segons, les seves indicacions es tornen cada cop més informals. Ja mostrant la seva cara, l'actriu es torna cada cop més insistent. "No te la passis. Aquesta és la segona sortida. No atropellis aquest noi!", exclama.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) 12 de marzo de 2022

El vídeo passa a un altre nivell quan Garcia mostra un Google Maps desorientat, una estampa que difereix de la precisió que generalment presenta aquesta tecnologia. "Continua 100 metres. Espera, m'he perdut, ja no sé quants en portes", rebla l'actriu.

Després d'un parell d'indicacions més, la seva veu aconsegueix despistar el conductor, qui no sap si està seguint bé les instruccions. "Aquí?", es pregunta la persona que intenta seguir les indicacions d'un particular GPS humà. "Imagino que és per aquí. No ho sé. Si no em deixes en aquest carreró i ja em busco la vida", conclou la dona que posa veu a Google Maps.

Les imatges del particular viatge d'aquests tres amics s'han fet virals i han permès posar-li cara a una veu que acompanya milers de persones diàriament.