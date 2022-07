Tripadvisor, Google i altres plataformes s'han convertit en un element indispensable quan vas de viatge. Cada dia, milers de persones consulten a la xarxa el que s'ha de veure a les ciutats on es troben de pas o de vacances. Però això no significa que la col·laboració dels altres sigui sempre justa. I si no, que li expliquin als encarregats de vigilar les pàgines web on es fan les valoracions sobre zones turístiques com la Torre d'Hèrcules a La Corunya.

El cas és que aquest turista va anar fa uns mesos a Galícia però va coincidir en un mal dia. I el seu comentari no va deixar indiferent a ningú. "Una vergonya de lloc. Feia un dia boníssim a tota la ciutat excepte al far, on no es veia a més de 20 metres per la boira. Una desil·lusió total, no sé qui s'encarrega d'això, però ho haurien de solucionar immediatament", va sentenciar.