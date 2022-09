La policia d’Austràlia investiga la mort d’un home de 77 anys després de ser atacat pel cangur que tenia com a mascota. Es tracta del primer atac mortal d'un marsupial al país des de 1936, quan un altre d’aquests animals va matar una persona a Nova Gal·les del Sud.

El cos de la víctima, que es creia que tenia l’animal com a mascota, va ser trobat per un familiar diumenge a la tarda a la seva residència, localitzada a la remota zona rural de Redmond, al sud-oest d’Austràlia, amb «greus ferides».

Fins al lloc de l'atac es van desplaçar els serveis d'emergència. Allà hi van trobar el cangur, que presentava un comportament agressiu i que «va impedir que els socorristes accedissin al ferit», segons han informat a EFE les autoritats. Agents de la policia també es van desplaçar fins a la propietat, on van haver de matar l'animal a trets a causa de l’«amenaça» que representava per al personal de salut.

Un animal salvatge

Els investigadors creuen que l’atac mortal va passar el mateix diumenge i van afegir que l’home no va poder superar les ferides patides durant l'atac i va morir al lloc dels fets. Tot indica, segons les autoritats, que l’animal seria un cangur salvatge que «era mantingut com a mascota per l’home ferit», malgrat que la llei australiana té restriccions i regulacions respecte al manteniment de la fauna salvatge en ambients domèstics.

Els cangurs salvatges, que poden sobrepassar els 50 quilos, són comuns al sud-oest d’Austràlia i, malgrat que els atacs a humans no són inusuals, rarament acaben en morts.