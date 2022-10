Cada cop hi ha més persones que s'interessen per celebrar Halloween. Si és el teu cas, a hores d’ara ja ho hauries de tenir-ho tot planejat: el maquillatge, la roba, les receptes, la decoració de la casa. Entre tot, el més difícil és trobar la disfressa adequada. Per això et mostrem les millors disfresses de Halloween que pots trobar a internet:

Pennywise El pallasso assassí d’It ha provocat molts malsons, i ara tu podràs fer el mateix amb aquesta disfressa de Pennywise. Aquesta disfressa de Halloween està formada per una granota curta de màniga llarga amb un disseny de llaços i volants. Inclou també uns leggings a joc amb ratlles negres i vermelles i una destral amb què perseguiràs les teves víctimes. Disfresses d'adult Núvia cadaver Després d’un segle, la núvia continua esperant a l’altar. No obstant, la seva aparença ha anat empitjorant fins a la mort. I tanmateix allà segueix, amb un ‘look’ fantasmagòric com el que tu pots portar aquest Halloween amb la disfressa de núvia fantasma per a dona. Aquest terrorífic vestit consisteix en un vestit llarg de color blanc i molt ensangonat. A més incorpora al coll un petit escot d’estil victorià. Per acabar d’espantar tothom, inclou un vel amb què estaràs esfereïdor durant la nit de Halloween. Jason de Divendres 13 La disfressa de Jason de Divendres 13 per a home consisteix en una camisa verda amb un estampat de roba esquinçada que deixa veure els músculs ensangonats i algun os. D’altra banda, també inclou la terrorífica màscara de Jason Voorhees a la clàssica pel·lícula. Aquesta careta consisteix en el rostre desfigurat de Jason amb la màscara d’hoquei blanca incrustada. Però per treure-li tot el partit possible a aquesta disfressa, inclou l’arma ensangonada d’aquest perillós assassí. Disfresses infantils Vampir Aquesta és la disfressa que necessites si busques que el teu petit sigui l'estrella de la festa. El conjunt de vampir, una disfressa tradicional però que sempre triomfa, inclou una camisa blanca, armilla vermella, uns pantalons rectes a joc i una capa negra. Perquè el teu nen es converteixi en el petit vampir més sagnant de la nit, completa aquesta disfressa infantil amb uns ullals falsos, sang artificial i maquillatge terrorífic. Bruixa La teva petita llançarà encanteris a tothom amb aquesta disfressa de bruixa esquelet. Es tracta d’un vestit perfecte per a la nit de Halloween format per un vestit, barret, escombra i leggings. El vestit és de color negre i porta estampat un brillant tors d’esquelet, a joc amb els altres detalls del ‘look’. La teva petita es convertirà en la més encantadora de la sala!