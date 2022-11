Has rebut algun cop un missatge per Instagram d'algú que t'assegurava que gràcies a les criptomonedes, pots guanyar molts diners? Si t'hi has trobat i has arribat a establir una conversació, és probable que no parlessis amb una persona, sinó amb un bot. Aquestes màquines s'han convertit en una de les eines amb les quals les sectes a Espanya es dediquen a captar nous adeptes a través d'Internet. Però, com ho fan realment?

Les sectes sempre han captat nous membres mitjançant trampes. Primer es guanyen la confiança de les víctimes i, quan ho han aconseguit, els van introduint gradualment al grup. Durant una època, tothom va tenir algun amic o amiga que li va intentar vendre unes xerrades sobre com millorar la concentració (o el que fora, depenia del lloc), i on en alguns casos, la pobra criatura finalment va anar a veure la ponència sense esperar-se que es trobaria amb la porta d'entrada d'una secta.

Segons recull Newtral, a Espanya gairebé un 1% de la població està ficada en una secta, la qual cosa vindrien a ser unes 400.000 persones. Ara bé, la veritat és que amb internet, el treball de captació se'ls ha facilitat. Primer de tot, perquè internet sempre ha estat un gran camp on hi ha espai per a les teories conspiranoiques i esotèriques. Això no vol dir que en un fòrum on parlin sobre com tirar les cartes del tarot o on s'especuli amb teories conspiranoiques ja sigui una secta, però sí que és l'escenari ideal on les sectes busquen a les seves víctimes.

Els bots

Així, una de les eines que més utilitzen les sectes per caçar gent en línia són les pàgines web i perfils falsos a internet. Però per aconseguir captar els seus nous adeptes, sobretot fan ús de bots. Un sistema no gaire diferent de l'arxiconeguda estafa del DM per Instagram en el qual sorprenentment et diuen que has guanyat un iPhone. És mentida, òbviament. Els bots no sols funcionen per DM, també és comú trobar en posts de publicacions comentaris fets per aquests mateixos bots que inciten a visitar els perfils que serveixen de porta d'entrada a les sectes.

Els perfils i webs falses són clau per aconseguir guanyar-se la confiança dels possibles adeptes. El contingut i els missatges que hi apareixen només són la punta d'iceberg de la cosmovisió i funcionament de les sectes per, a poc a poc, introduir els possibles seguidors. Fins i tot a Internet també hi ha sectes en línia que juguen amb l'exposició pública en xarxes en cas que alguna persona n'intenti sortir, encara que sempre hi ha alguna quedada offline per anar controlant la situació.